La quinta edición del bici tour se realiza este domingo en Vapor Cué

Este domingo 24 se realiza la quinta edición de la Gesta Vapor Cué Bici Tour, que organiza el Centro Histórico Cultural Sapucai de la ciudad de Ñemby, departamento Central, y la Cabaña Yhaguy Costa del distrito de Mbocayaty del Yhaguy, de la Cordillera.

Ciclistas de diferentes edades se preparan para esta nueva aventura y una cita con la historia de nuestro país. El evento arranca a las 08:00 en la mencionada cabaña cordillerana.

El evento se encuentra enmarcado dentro del Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870 y pretende dar a conocer lugares históricos de la campaña de la Cordillera, debido a que este año se recuerda los 156 años de aquella gesta de Vapor Cué.

Además de conocer la historia, se busca motivar el deporte, especialmente el ciclismo, según comentaron los organizadores del evento.

El punto de encuentro será la cabaña Yhaguy Costa, del distrito de Mbocayaty, a las 08:00 y desde allí se partirá rumbo al Parque Nacional Vapor Cué, pasando por las compañías de Llanes, Ensenada y Río Negro.

Ya en el Parque se realizará una reseña histórica de lo acontecido aquel 1869 en el histórico río Yhaguy, que estará a cargo de un representante de la Armada Paraguaya y luego una recorrida por el sitio.

Este evento es declarado de interés turístico nacional por la Secretaría Nacional de Turismo, de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura y de interés municipal por la Municipalidad de Mbocayaty.