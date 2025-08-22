Nacionales

Ayolas celebra el Día del Folclore Paraguayo con alumnos y docentes

AYOLAS. Alumnos y docentes de la Escuela Básica N.º 7044 “San Benito” recordaron este viernes el Día del Folclore Paraguayo, fecha que se recuerda cada 22 de agosto. Cuadros alegóricos, danza, canto, stands de artesanía y alimentos típicos formaron parte de la conmemoración.

Por Miguel Ángel Rodríguez
22 de agosto de 2025 - 20:00
Ayolas
El stand de la artesanía también estuvo presente en la recordación del Dia del Folklore Paraguayo.Miguel Ángel Rodríguez

El acto cultural, que se desarrolló en el predio de la mencionada institución educativa, contó con la presencia de alumnos, docentes, autoridades municipales, padres e invitados especiales. Tenía por objetivo promover la valoración de las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, danzas, gastronomía y expresiones artísticas que definen la esencia de nuestro pueblo.

Directivos del “San Benito” señalaron que el folclore, como manifestación de la identidad cultural de un pueblo, constituye una herramienta pedagógica fundamental para el abordaje integral de los contenidos escolares.

Ayolas
La carroza que representa a parte de la cultura de Ayolas.

Este año, para recordar el Día del Folclore Paraguayo, alumnos del nivel inicial y de la educación básica ejecutaron el proyecto denominado “Recorriendo Misiones”. Los estudiantes se encargaron de investigar, simbolizar y presentar un stand alusivo a un distrito determinado, rescatando los elementos más relevantes de la cultura local.

Al mismo tiempo, indican que este propósito busca instalar esta celebración como una práctica anual institucional, donde cada año se profundicen nuevos aspectos del folclore paraguayo, involucrando a toda la comunidad educativa en un proceso de aprendizaje significativo y afectivo.

Ayolas
La danza estuvo presente en el acto realizado por estudiantes en el Día del Folklore Paraguayo.

