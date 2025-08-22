Ayolas celebra el Día del Folclore Paraguayo con alumnos y docentes

El acto cultural, que se desarrolló en el predio de la mencionada institución educativa, contó con la presencia de alumnos, docentes, autoridades municipales, padres e invitados especiales. Tenía por objetivo promover la valoración de las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, danzas, gastronomía y expresiones artísticas que definen la esencia de nuestro pueblo.

Directivos del “San Benito” señalaron que el folclore, como manifestación de la identidad cultural de un pueblo, constituye una herramienta pedagógica fundamental para el abordaje integral de los contenidos escolares.

Este año, para recordar el Día del Folclore Paraguayo, alumnos del nivel inicial y de la educación básica ejecutaron el proyecto denominado “Recorriendo Misiones”. Los estudiantes se encargaron de investigar, simbolizar y presentar un stand alusivo a un distrito determinado, rescatando los elementos más relevantes de la cultura local.

Al mismo tiempo, indican que este propósito busca instalar esta celebración como una práctica anual institucional, donde cada año se profundicen nuevos aspectos del folclore paraguayo, involucrando a toda la comunidad educativa en un proceso de aprendizaje significativo y afectivo.

