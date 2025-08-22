Nacionales

Día del Folclore: Música, danza y gastronomía en Carapeguá

CARAPEGUÁ. En una vibrante celebración del Día del Folclore, la escuela y colegio Virgen Poderosa revivió las tradiciones paraguayas. Los asistentes disfrutaron de stands con comidas típicas, artesanía y un espectáculo de danzas, que culminó con la degustación de platos tradicionales.

Por Emilce Ramírez
22 de agosto de 2025 - 16:15
El Día del Folclore en Carapeguá tuvo como protagonistas a los bailarines del Colegio Virgen Poderosa.
El elenco de danzas del Colegio Virgen Poderosa brilló en el Día del Folclore.

Los estudiantes del segundo curso, turno tarde, del colegio Virgen Poderosa presentaron el tereré paraguayo.
Los estudiantes del segundo curso, turno tarde, del colegio Virgen Poderosa presentaron el tereré paraguayo.

La directora académica del Colegio Virgen Poderosa, magíster Rosa Ramos, expresó su agradecimiento a las autoridades educativas, docentes, alumnos y padres de familia por su participación en esta jornada conmemorativa del Día del Folclore Nacional.

Entre las presentaciones destacó el stand alusivo a la fiesta de San Juan Ára.
Entre las presentaciones destacó el stand alusivo a la fiesta de San Juan Ára.

Lea más: Carapeguá: artesana resalta la innovación como clave del éxito comercial de los emprendedores

La actividad, que resaltó saberes, conocimientos y habilidades artísticas, fue posible gracias al esfuerzo conjunto de todos los participantes, lo que permitió valorar las costumbres, creencias y tradiciones populares que caracterizan a nuestro país. La coordinación del evento estuvo a cargo del docente Óscar Lazaga.

Las bailarinas conquistaron al público con la tradicional Danza de la botella, recibiendo una ovación entusiasta por su destreza y elegancia.
Las bailarinas conquistaron al público con la tradicional Danza de la botella, recibiendo una ovación entusiasta por su destreza y elegancia.

Lea más: Carapeguá: MDS exige pago a ocupantes de asentamiento bajo amenaza de desalojo

La directora general, hermana Leonarda Paiva Calastra, reflexionó sobre la importancia de apoyar las iniciativas educativas y de mantener vivo el folclore a través de las actividades cotidianas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Preparar el altar del novenario por el fallecimiento o el aniversario de un ser querido es una tradición profundamente arraigada en nuestro país.
Preparar el altar del novenario por el fallecimiento o el aniversario de un ser querido es una tradición profundamente arraigada en nuestro país.

Los alumnos se encargaron de la instalación de sus stands, recreando ranchos campesinas y con demostraciones de las principales tradiciones populares paraguayas, como el rezo del novenario por los difuntos, la preparación del pesebre, el Chipa Apo durante la Semana Santa y el Kurusu Jegua del Día de la Cruz, la elaboración del tereré y el uso del mortero.

La demostración del pesebre navideño y del clericó fue otro de los stands muy admirados por los presentes.
La demostración del pesebre navideño y del clericó fue otro de los stands muy admirados por los presentes.

Asimismo, se exhibieron platos tradicionales de nuestro país, como el vorí vorí, la chipa so’o, la chipa almidón, la sopa paraguaya y el ryguasu ka’e, además de bebidas navideñas como el clericó, y postres como el dulce de maní, el mosto, el dulce de andai, el ka’i ladrillo, entre otros.

Los alumnos del tercer curso turno mañana representaron a los seres de la mitología guaraní.
Los alumnos del tercer curso turno mañana representaron a los seres de la mitología guaraní.

Además, los presentes pudieron apreciar la artesanía paraguaya y la representación de la mitología guaraní, con personajes como el Teju Jagua, Mbói Tu’i, Moñái, Jasy Jatere, Kurupi, Ao Ao, Luisón y seres folclóricos como el Pombero.

La devoción a la Virgen María forma parte de la tradición popular.
La devoción a la Virgen María forma parte de la tradición popular.

El público también disfrutó de la presentación del elenco de danzas de la institución, que ofreció un espectáculo con una selección de polcas. Las bailarinas demostraron su destreza con la Danza de la botella, al ritmo de “Galopera” y otros temas del repertorio nacional. La celebración culminó con un recorrido por los stands y la degustación de los alimentos típicos..

La artesanía paraguaya forma parte de los saberes ancestrales que perduran en nuestro país.
La artesanía paraguaya forma parte de los saberes ancestrales que perduran en nuestro país.

Enlace copiado