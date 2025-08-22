Concurso docente: MEC sigue sin respuestas ante nueva denuncia por supuesto fraude

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitió un nuevo comunicado sobre las investigaciones que realizan, tras denuncias de supuesto fraude con el uso de celulares en el último concurso docente, cuya prueba fue el miércoles. Todavía no hay fecha para la publicación de los resultados para la revisión del test.