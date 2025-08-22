Concurso docente: MEC sigue sin respuestas ante nueva denuncia por supuesto fraude

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitió esta tarde un nuevo comunicado en el cual insiste en que sigue el proceso de investigación por el supuesto fraude en el último examen del concurso docente, organizado en 6 departamentos, el miércoles pasado.
La cartera educativa decidió suspender el jueves temporalmente la continuidad del segundo operativo del concurso docente para acceder al Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), luego de recibir denuncias sobre la supuesta utilización de teléfonos celulares en la aplicación de la prueba.
Unos 13.975 profesores estaban habilitados para rendir en San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.
“Específicamente que en lo que se refiere al periodo de solicitud de pedidos de revisión de puntajes; quedará supeditado a la conclusión del proceso de verificación, análisis y resolución de dichas denuncias”, indica el último comunicado, firmado por la directora general de Gestión y Desarrollo del Personal del MEC, Myriam López.
No es la primera vez
En julio del 2024, el MEC suspendió un operativo de un concurso público, organizado para igualmente integrar el BDEE.
En esa oportunidad, la cancelación del procedimiento se dio por denuncias de una supuesta filtración de las hojas de examen.