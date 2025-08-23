Jornada binacional contra el sarampión: realizan vacunación en la frontera entre Paraguay y Brasil

Una importante jornada de vacunación contra el sarampión dirigida a niños de 1 a 10 años, se llevó a cabo en la línea internacional de Pedro Juan Caballero, en el punto que separa esta ciudad paraguaya de la de Ponta Porã, Brasil.

Durante la jornada, un buen número de padres y madres acercaron a sus hijos para cumplir con la inmunización contra el sarampión y también también muchas personas aprovecharon para ponerse al día con su esquema de vacunación con la aplicación de vacunas de otras patologías.

La actividad encabezada por nuestro país por la doctora Dina Núñez, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en Amambay, contó con el acompañamiento de una comitiva de la Gobernación de Amambay encabezada por los titulares de las secretarías de Salud y Niñez.

El doctor Pablo Ayala, director de la XIII Región Sanitaria destacó el trabajo conjunto entre instituciones de Paraguay y Brasil. “El objetivo es intensificar la vacunación en los niños de hasta 10 años teniendo en cuenta que la población está en riesgo con este brote de sarampión que estamos viviendo en el país”, señaló la máxima autoridad sanitaria de Amambay.

Agregó que en Amambay aún no se registraron casos aunque sí hubo casos sospechosos que tras los estudios de rigor fueron descartados.

Instan a prevenir “esta enfermedad altamente contagiosa”

La doctora Dina Núñez recalcó que el sarampión “es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite al hablar, al toser, al estornudar” por lo que instó a los padres a acercar a sus hijos a los vacunatorios habilitados, ya que si no se inmunizan, los niños corren el riesgo de presentar complicaciones muy graves.

Por otro lado, señaló que continúa la tarea de vacunación casa por casa en todos los distritos del Departamento de Amambay y señaló que con la intensificación de la vacunación contra el sarampión se pretende llegar a los 15.000 niños, que sería la población total del rango etario de 1 a 10 años en este departamento.