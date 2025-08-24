Renuncia de Nenecho no es un acto de grandeza, sino consecuencia de la corrupción, según Codeasu

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu), plataforma ciudadana que reúne a más de 40 organizaciones sociales, culturales y empresariales, se pronunció este domingo sobre la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez a la Intendencia de Asunción. En su comunicado, la organización calificó la situación como una consecuencia inevitable de las evidencias de corrupción y mala gestión detectadas durante su administración, y no como un “acto de grandeza”.

En primer lugar, el CODEASU reconoció y felicitó al interventor Carlos Pereira por el informe final presentado, de más de 700 páginas, en el que se constatan irregularidades de gravedad. Entre ellas, el uso indebido del 93% de los fondos provenientes de bonos para gastos corrientes, la manipulación de datos del sistema informático, la falsificación de planos, la existencia de cajas paralelas y una evidente falta de control interno que facilitó actos de corrupción.

El comunicado resalta además la “pésima capacidad de gestión” de Rodríguez, que dejó a la capital en una situación crítica. En ese sentido, la organización exigió a las autoridades judiciales que imputen y procesen al exintendente por los hechos mencionados en el informe de la intervención.

Lea más: Ponen en duda renuncia de Nenecho y piden destituirlo: “Que le caiga el peso de la ley”

Exigen a la Junta Municipal designar a un intendente idóneo

Asimismo, el CODEASU instó a la Junta Municipal a designar a un intendente “idóneo, con probada capacidad y honorabilidad”, y planteó la necesidad de una reforma estructural y modernización de la Municipalidad de Asunción, señalando que la institución está “obsoleta, burocrática, superpoblada y sin transparencia”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La plataforma ciudadana también propuso impulsar una Ley de Capitalidad, que permita la transferencia anual de recursos del Gobierno Central a la Municipalidad, tal como ocurre en otras capitales del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el CODEASU se puso a disposición de las autoridades para colaborar en este proceso y llamó a la ciudadanía, así como a organizaciones sociales, empresariales y culturales, a apoyar las reformas planteadas para encaminar a Asunción hacia un desarrollo integral y sustentable.