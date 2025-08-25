Camiones tendrán horarios especiales en rutas del sur por el Mundial de Rally

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de la Resolución N 1363, firmada por la ministra Claudia Centurión, establece un margen de franjas horarias que permitirán a los transportistas planificar sus viajes en tanto se desarrolla el Mundial de Rally, que aglomerará pilotos de élite mundial y miles de turistas en el país.

La medida busca además disponer acciones tendientes a garantizar la seguridad vial, utilizando de buena forma el espacio público destinado para el efecto durante el Rally.

La disposición está dirigida a los camiones de gran porte convencionales y no convencionales a partir del tipo 20 (16,5 toneladas). De esta manera, la ruta PY06 tendrá la mayor cantidad de coordinaciones horarias.

El jueves 28 de agosto : a partir del cruce Tamai km 62 hasta Encarnación, los camiones no podrán circular desde las 06:00 hasta las 16:00. Mientras que el domingo 31, en este tramo, la restricción será de 06:00 a 22:00.

El viernes 29 de agosto : entre el Cruce Lopoja Km 24 y Encarnación, tampoco podrán circular desde las 06:00 hasta las 22:00. Mientras que el sábado 30 la restricción en este tramo será solo de 10:00 a 14:00.

El sábado 30 de agosto: otros tramos tendrán limitaciones en la circulación toda la jornada, es decir, de 06:00 a 22:00: la PY01 entre Coronel Bogado y Encarnación; la PY08 desde San Pedro del Paraná hasta Coronel Bogado y y las rutas departamentales D047 y D054 en Graneros del Sur.

Lea más: Paraguay es tierra del Mundial

Las ambulancias, transportes de medicamentos, vehículos de emergencia y seguridad circularán sin problema las 24 horas. Los ómnibus de pasajeros también mantendrán sus recorridos habituales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Patrulla Caminera habilitará rutas alternativas y brindará información en tiempo real sobre las mejores opciones para llegar a destino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agentes tendrán en cuenta que en caso de que las condiciones climáticas lo requieran o se genere congestión vehicular en los caminos alternativos, se procederá a la reapertura de los tramos indicados en la Resolución.

Un evento histórico para Paraguay

Paraguay será sede del Campeonato Mundial de Rally por tres años consecutivos, desde 2025 hasta 2027.

El evento traerá equipos internacionales, periodistas especializados y fanáticos del rally de todo el mundo, generando un impacto económico significativo en Itapúa y zonas aledañas.

La medida busca que tanto el evento deportivo como el transporte comercial puedan coexistir sin mayores contratiempos durante estos días históricos para el automovilismo paraguayo.