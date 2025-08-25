Fraude en concurso docente: OTEP rechaza anulación de pruebas y exige revisión inmediata

La Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-Auténtica) se pronunció contra la decisión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de suspender la revisión de los exámenes del concurso docente, tras las denuncias de fraude detectadas en la aplicación de la prueba CPO-Operativo 2.

En un comunicado, el gremio docente expresó su repudio a cualquier intento de fraude. Calificó este acto como un hecho grave de corrupción que debe ser investigado y sancionado.

Sin embargo, cuestionó la postura del MEC de frenar el proceso y alertó sobre el impacto que tendría este hecho en los docentes postulantes.

La organización expresó su rechazo categórico a la anulación de los exámenes. Pidió además que se proceda a la verificación inmediata de los puntajes, conforme a la Resolución 855 del 10 de junio de 2025.

Argumentó que los docentes realizaron importantes sacrificios económicos para participar del concurso, y que anular las pruebas sería un perjuicio colectivo injustificado.

Deslinda responsabilidad al MEC

La organización responsabilizó al MEC y al Poder Judicial por la “improvisación y falta de planificación” en la organización de los exámenes. Señaló que la falta de control permitió que se dieran situaciones irregulares. “Exigimos que se identifique a los responsables y se aplique la ley, caiga quien caiga”, subrayó la OTEP.

El comunicado también recordó que el sistema educativo ya había enfrentado hechos similares en 2024 y cuestionó la falta de resultados de aquellas investigaciones.

Finalmente, la organización instó a docentes y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes frente a las irregularidades y a defender los concursos como mecanismo legítimo de acceso a cargos.

“Muy a pesar de las prácticas nefastas, propias de la injerencia partidaria, más que nunca se hace necesario seguir apostando a estos procesos, ajustados al marco legal”, señaló la OTEP.