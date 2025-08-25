MEC: graves evidencias de fraude obligan a suspender concurso docente

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció esta tarde que decidió suspender el concurso público de oposición dirigido a docentes, luego de recibir denuncias y encontrar graves evidencias de fraude en la aplicación de las pruebas, que fueron realizadas en 6 departamentos, el miércoles 20 de agosto.

El concurso fue organizado para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), que se utiliza para cubrir cargos vacantes aulas de instituciones educativas de gestión pública.

Lea más: Concurso docente: MEC investiga denuncia sobre uso de celulares en prueba escrita

La medida afecta al operativo dos del concurso, ejecutado la semana pasada en San Pedro (Sur), Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú. Estaban habilitados para rendir la prueba 13.975 profesores.

Además, afecta al operativo tres, que debería darse el miércoles 17 de setiembre, con 12.232 maestros habilitados de San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay, pero que de momento queda igualmente en suspenso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Anuncian sumario para deslindar responsabilidades

En un vídeo publicado en las cuentas oficiales de la cartera, el ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que abrirán sumario administrativo para deslindar responsabilidades ante las denuncias, que afectan a varias zonas del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Educación Sexual: Feipar lanza materiales gratuitos para la primaria

“Quiero contarles, con mucha tristeza, que he tomado la decisión de suspender el concurso público de la semana pasada. Hemos recibido denuncias, hemos recibido actas labradas sobre irregularidades en algunas de las sedes y también hicimos un análisis estadístico donde hay indicios en esos lugares denunciados, que nos señalan que pudo haber existido una irregularidad”, manifestó el titular del MEC.

También quedan en pausa los resultados alcanzados en el primer operativo, que tuvo lugar un miércoles 23 de julio para el grupo de maestros de Capital y de los departamentos de Central, Itapúa, Alto Paraná, Ñeembucú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

“Esto es en homenaje a una cantidad de maestros que nos han llamado y que nos han dicho: nosotros hemos estudiado, nos hemos preparado para rendir la prueba y aquí se presentaron estas irregularidades. Esos maestros nos empujan a mirar”, agregó el ministro.