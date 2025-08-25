MEC no descarta denuncia penal ante fraude en concurso docente

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, confirmó la suspensión del concurso docente para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles, luego de que se haya detectado evidencias de fraude.

“Existen denuncias concretas y pruebas estadísticas que son imposibles de lograr en condiciones normales”, declaró en entrevista con la 730 AM.

Según el ministro, en algunos casos se registró que hasta el 85% de los postulantes se equivocaron en la misma respuesta, lo cual, dijo, es “estadísticamente imposible”.

Además, se reportaron ingresos irregulares de personas sin autorización a las aulas, fotografías comprometedoras y nombres de funcionarios involucrados.

Posible denuncia penal

El MEC abrió un sumario administrativo y no descarta que las irregularidades sean denunciadas al Ministerio Público. “Hay supervisores, funcionarios y autoridades departamentales comprometidos. Lamentablemente, muchas personas están vinculadas”, señaló Ramírez.

El concurso contaba con cerca de 10.000 participantes en seis departamentos. Agregó además que hay una comisión integrada por coordinadores, maestros y gremios docentes para verificar que en el proceso no haya fraude.

MEC propone la tecnología para evitar fraude

El ministro adelantó que el MEC prepara cambios estructurales y proyecta implementar tecnología para blindar los concursos. El plan contempla el uso de tablets, con exámenes diferenciados en tandas de postulantes. Ramírez sostiene que esta táctica podría evitar la manipulación y las copias masivas.

“Vamos a perfeccionar el sistema para garantizar transparencia. Este operativo es costoso, pero necesario si queremos contar con docentes realmente capacitados”, aseguró.

Docentes cobran más de G. 8 millones, dice ministro

Ramírez recordó que, pese a los altos salarios que perciben miles de docentes, el 72% gana más de G. 8 millones, el rendimiento de los estudiantes paraguayos sigue entre los más bajos de la región.

Concluyó que el concurso permanecerá suspendido hasta contar con un sistema seguro y confiable.