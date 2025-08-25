Prisión para futbolista boliviano y otros dos procesados por supuesto narcotráfico

La audiencia de imposición de medidas en el proceso abierto tras la aprehensión de una supuesta narcoavioneta boliviana el viernes último se realizó hoy en tribunales y los tres procesados por el caso de presunto narcotráfico, entre ellos el futbolista boliviano Edward Vaca Hurtado, participaron de manera presencial.

El jugador del club Ciudad Nueva de Santa Cruz de la División B, de Bolivia, de 25 años, está procesado por los supuestos hechos punibles de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, tráfico internacional y asociación criminal.

En idéntica situación se encuentran los paraguayos Luis Darío Barreto (27) y Juan Fernando Cañete (29), quienes al igual que el extranjero, fueron detenidos en la noche del 22 de agosto de 2025, en un camino vecinal de la compañía Kururuo 3ª Línea del distrito de San Estanislao, San Pedro.

Procesados por presunto narcotráfico, presos en cárceles distintas

La jueza penal de garantías Rosarito Montanía de Bassani decretó la prisión preventiva de los tres procesados, en coincidencia con lo solicitado por la fiscala Elva Cáceres, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

“Se tiene la sospecha de que por lo menos tres de las cuatro personas citadas precedentemente serían miembros de una organización criminal que se dedicaría al tráfico internacional de sustancias prohibidas, específicamente cocaína, desde Bolivia, habida cuenta de que en la aeronave fueron hallados restos de supuesto clorhidrato de cocaína; así también la pista clandestina habría funcionado como centro logístico, no solo de aterrizaje y despegue, sino como centro de abastecimiento de combustible de aeronaves”, afirma Cáceres en su imputación.

La magistrada resolvió que Vaca Hurtado cumplirá la medida restrictiva de libertad en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo; Barreto hará lo propio en la Penitenciaria Regional de San Pedro y Cañete, en la Penitenciaría Regional de Concepción.

Todo empezó en la tarde del viernes 22 de agosto, poco después de las 15:00, cuando vecinos de la colonia Kururuo presenciaron el sobrevuelo de dos avionetas a muy baja altura sobre la región, por lo que las siguieron hasta que ambas máquinas fueron a aterrizar en una pista clandestina que está ubicada en el predio de una estancia que pertenecería a Sergio Soria Cabrera.

Los pobladores informaron rápidamente del hecho a los agentes de la comisaría jurisdiccional, que al llegar al sitio vieron cómo una de las naves volvía a levantar vuelo, mientras la otra quedó en tierra, aparentemente debido a un desperfecto mecánico, mientras dos hombres corrían para ocultarse hacia una zona boscosa.

El hecho fue informado al Departamento Antinarcóticos, cuyo jefe, comisario principal César Diarte, se trasladó a la zona con un grupo de agentes, al que luego se sumó la fiscala Elva Cáceres.

Así cayó el futbolista boliviano Edward Vaca Hurtado

Barreto y Vaca fueron los primeros en ser aprehendidos, alrededor de las 19:00. Los agentes los señalan como piloto y copiloto de la aeronave boliviana y afirman que no supieron explicar as las autoridades el motivo de su presencia en el lugar.

Con una orden de allanamiento, la comitiva ingresó al establecimiento y procedió a la aprehensión de la aeronave, de 6 bidones llenos de combustibles y 12 vacíos.

“Asimismo, fue hallada una carpa de color azul, que presentaba residuos visibles de color blanco, residuos de similares características fueron visualizados del mimo modo sobre el plan de la avioneta, motivo por el cual se dispuso la realización del Análisis Primario de Campo por el sistema de Narcotest de los residuos hallados, dando resultado positivo a supuesta cocaína”, revela la imputación.

Como ya era tarde, el grupo decidió montar guardia en el lugar y seguir el trabajo al día siguiente, pero alrededor de las 03:00 del sábado irrumpieron en el sitio una decena de personas, a bordo de una camioneta Toyota Fortuner, gris, con matrícula AARU 425, registrada a nombre de Jorge Daniel Sánchez Cano, y una camioneta Nissan Frontier, placa AJC 464, a nombre de Isaac Concepción Giménez Roa.

Cuando los desconocidos empezaron a rodear la avioneta, fueron repelidos a tiros por los intervinientes, motivo por el cual abandonaron los vehículos y huyeron a pie hacia una zona descampada. Cañete quedó rezagado y fue aprehendido por los agentes.

En la ocasión, también fue demorado el paraguayo Librado Díaz Cañete, quien posteriormente fue liberado tras demostrar que fue llevado por otras personas para prestar servicio como mecánico.