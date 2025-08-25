Puente Remanso cerrará media calzada de forma intermitente

El Puente Remanso estará parcialmente cerrado del 25 al 28 de agosto por trabajos de inspección técnica. Esto afectará al carril que va de Roque Alonso–Chaco’í, el cual estará cerrado de forma intermitente.

“El Ministerio de Obras Públicas contrató el trabajo de un mantenimiento periódico del Puente Remanso. Dentro de esos trabajos está prevista la sustitución de los apoyos de la rótula ubicada en el tablero. Estos trabajos se realizan cada cierta cantidad de años, no son trabajos rutinarios”, explicó el Ingeniero Félix Zelaya, Asesor de la Unida Ejecutora, Defensa Costera y Puentes del MOPC.

El cierre de la calzada será de forma intermitente. “Esto para que, a través de una grúa y una plataforma, se pueda acceder a la parte inferior del tablero y verificar la situación de los apoyos”, señaló.

En otro momento, el funcionario del MOPC aclaró que se trabajará durante todo el día. “No se va a trabajar por la noche y esto arranca entre esta tarde o mañana y va hasta este jueves. Luego, cuando se vuelva a reanudar el trabajo, se va a anunciar con anticipación si van a necesitar cerrar media o la calzada completa”, añadió.

Durante el tiempo de trabajo, la Policía Caminera va a estar encargada de brindar apoyo para realizar el cierre intermitente y dar resguardo a los automovilistas.

El Puente Remanso es el único acceso a la Región Occidental para vehículos pesados y buses desde el Departamento Central, ya que el Puente Héroes del Chaco solo está habilitado para vehículos livianos.