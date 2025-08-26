Concurso docente: ¿qué pasará con los que aprobaron las pruebas en julio?

El MEC suspendió este lunes los resultados del examen tomado este 20 de agosto en el marco del actual concurso docente, luego de detectar graves evidencias de fraude en la aplicación de la prueba. La suspensión afecta también al tercer operativo, o la tercer toma de test, que debía realizarse en setiembre. A continuación, detallamos qué pasa con el primer operativo, cuya prueba se dio en julio, con el 30% de profesores aprobados, que deben integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles.