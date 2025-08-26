Nacionales

Concurso docente: ¿qué pasará con los que aprobaron las pruebas en julio?

El MEC suspendió este lunes los resultados del examen tomado este 20 de agosto en el marco del actual concurso docente, luego de detectar graves evidencias de fraude en la aplicación de la prueba. La suspensión afecta también al tercer operativo, o la tercer toma de test, que debía realizarse en setiembre. A continuación, detallamos qué pasa con el primer operativo, cuya prueba se dio en julio, con el 30% de profesores aprobados, que deben integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 16:41
Docentes durante la aplicación de la prueba del actual concurso público del MEC.
Docentes durante la aplicación de la prueba del actual concurso público del MEC.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) suspendió este lunes el concurso público de oposición de docentes para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), tras hallar graves evidencias de fraude en la aplicación de exámenes tomados este 20 de agosto.

El concurso público se organizó en tres operativos, divididos por distintas zonas del país. Las denuncias, con actas labradas, pertenecen al segundo operativo, con la prueba realizada el 20 de agosto en San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.

El tercer operativo, que debería realizarse el 14 de setiembre en San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay y que tiene 12.232 maestros habilitados, también quedó cancelado, hasta tanto se resuelva la cuestión del fraude, según informaron desde el MEC.

Lo que dice el MEC sobre el primer operativo

El primer operativo, ya concluido, se llevó a cabo en julio, en Asunción, Central, Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y el Chaco Paraguayo. Aprobó el 30% de los más de 13.000 educadores que se presentaron a la prueba.

Este primer operativo también quedó en suspenso tras el fraude detectado la semana pasada, pero el MEC aclara que los resultados de esta prueba, tomada el 20 de julio, no se ven afectados.

Los resultados ya están, no sufrirán revisiones nuevas ni modificaciones, indicaron desde la Dirección de Comunicación. Lo que sí existe es una pausa administrativa, debido a que se cancelaron los otros dos operativos.

Esto implica que los profesores que aprobaron el examen de julio, integrarán sí o sí el Banco de Datos, pero deberán esperar a que el MEC resuelva el caso de fraude.

