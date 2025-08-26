Concurso docente: ¿qué pasará con los que aprobaron las pruebas en julio?

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) suspendió este lunes el concurso público de oposición de docentes para integrar el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), tras hallar graves evidencias de fraude en la aplicación de exámenes tomados este 20 de agosto.
El concurso público se organizó en tres operativos, divididos por distintas zonas del país. Las denuncias, con actas labradas, pertenecen al segundo operativo, con la prueba realizada el 20 de agosto en San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Misiones y Canindeyú.
El tercer operativo, que debería realizarse el 14 de setiembre en San Pedro (Norte), Concepción, Caaguazú, Caazapá y Amambay y que tiene 12.232 maestros habilitados, también quedó cancelado, hasta tanto se resuelva la cuestión del fraude, según informaron desde el MEC.
Lo que dice el MEC sobre el primer operativo
El primer operativo, ya concluido, se llevó a cabo en julio, en Asunción, Central, Alto Paraná, Ñeembucú, Itapúa y el Chaco Paraguayo. Aprobó el 30% de los más de 13.000 educadores que se presentaron a la prueba.
Este primer operativo también quedó en suspenso tras el fraude detectado la semana pasada, pero el MEC aclara que los resultados de esta prueba, tomada el 20 de julio, no se ven afectados.
Los resultados ya están, no sufrirán revisiones nuevas ni modificaciones, indicaron desde la Dirección de Comunicación. Lo que sí existe es una pausa administrativa, debido a que se cancelaron los otros dos operativos.
Esto implica que los profesores que aprobaron el examen de julio, integrarán sí o sí el Banco de Datos, pero deberán esperar a que el MEC resuelva el caso de fraude.