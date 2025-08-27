Esto dice el MEC sobre los materiales de educación sexual de Feipar

Este lunes, Feipar dio a conocer unos materiales gratuitos sobre educación sexual, dirigidos a los primeros grados de la Escolar Básica. Se trata de una colección de guías y cuadernillos, que fueron diseñados los estudiantes, al igual que para docentes y padres, mencionaron desde la organización.

Por este caso, el Ministerio de Educación emitió hoy un comunicado para “recordar” que todos los materiales didácticos utilizados en el ámbito escolar “deben pasar por un proceso de evaluación y aprobación oficial”.

El MEC pone el argumento de “garantizar su pertinencia, calidad y adecuación a las normas” y al tratarse de la institución rectora de la educación, sostienen que son los que “garantizan” la formación para niños, niñas y adolescentes, incluyendo la dimensión afectiva y sexual, aunque en la realidad, esto pareciera no cumplirse.

También alegan que se implementó el “Proyecto de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE)” con el que se incluyen materiales elaborados por una editorial. “Desde el inicio de este ciclo escolar los materiales están siendo utilizados en escuelas”, aseveran.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: MEC suspende obras en varios colegios y genera la reacción de las comunidades educativas

MEC sobre los materiales de Feipar

Sobre los materiales de Feipar, el MEC asegura que estos, al igual que otros elaborados por otras organizaciones, “no cuentan con la recomendación ni aprobación oficial para su uso en instituciones educativas públicas del país debido a que no fueron sometidos al proceso necesario”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En medio de esta situación, datos del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), indican que en Paraguay, cada tres horas, una niña, niño o adolescente es víctima de abuso y, en el 95% de los casos, estos sucesos se dan en el entorno familiar. Estos datos están resaltados en la introducción del cuadernillo de guía para los docentes, elaborado por Feipar.

Lea más: Amnistía alerta sobre nulo avance en Educación Integral de la Sexualidad en Paraguay