Mades insta a respetar la biodiversidad durante el Rally Mundial

El equipo técnico del Mades se encuentra en la zona de Trinidad acompañando la primera jornada del Rally Mundial en Paraguay. Según informó la institución, varios funcionarios fueron destinados a esa zona para acompañar todo el desarrollo del evento.

En ese contexto, el Ministerio del Ambiente hizo un importante llamado a todos los asistentes al evento deportivo. Instó a vivir la fiesta deportiva sin afectar la biodiversidad; esto implica el respeto a los animales y la fauna silvestre, además de la protección de todos los espacios verdes que hoy se usan para los distintos circuitos.

También se pide aprovechar todos los tachos de desechos instalados, para no dejar basuras acumuladas en los distintos escenarios en los cuales se desarrolla el Rally.

Acciones del Mades para proteger el ambiente en el marco del Rally

El rally ya cuenta con dos estrellas dentro del Programa de Acreditación Ambiental de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El objetivo del Gobierno ahora es conquistar la tercera estrella, el máximo reconocimiento en sostenibilidad y gestión ambiental.

En ese contexto, el Mades y la organización del evento ya realizaron varias acciones importantes para proteger la biodiversidad en la zona. Por ejemplo, se destaca la recuperación de un espacio que era un vertedero y ahora es área de espectadores de la competencia.

Además, días atrás se rescató un búho que se encontraba en la zona de carrera y se realiza el lavado controlado de los vehículos sin poner en riesgo los recursos hídricos de la zona.

“Instamos a que esta gran fiesta continúe de manera sostenible”, remarcaron desde el Mades.