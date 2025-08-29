Pescadores de Ayolas reclaman trabajo y kits de víveres

El dirigente de pescadores de Puerto Carrizal, Tomás Bogado, dijo que muchas familias dedicadas a la actividad pesquera en la zona denominada Puerto Carrizal del asentamiento Atinguy solicitan al Gobierno Nacional la creación de fuentes de trabajo. El pedido obedece a que la pesca ya no es una alternativa para conseguir el sustento familiar. La crisis económica afecta a unas 400 personas de la zona, afirmó.

Lea más: TSJE cancela licitación para comprar maquinas de votación

“Es muy necesario que el Gobierno Nacional genere fuentes de empleos en esta zona del país, porque la pesca ya no es una alternativa para conseguir el dinero necesario para comprar alimentos y costear otras necesidades básicas del hogar. Hace falta que se traiga algún tipo de industria. Acá únicamente tienen trabajo los funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá, después, muchas personas se dedican a la pesca, a la venta ambulante o a tareas ocasionales de limpieza de áreas verdes”, dijo.

Bogado indicó que también piden aproximadamente 400 kits de víveres a Yacyretá, debido a que casi no hay peces por la bajante del río Paraná en la zona del Brazo Aña Cua. A raíz de esta situación hay familias que prácticamente no tienen recursos para poder comprar alimentos.

“Estamos pasando muchas necesidades, pero lo que más hace falta es que Yacyretá entregue los kits de víveres para que podamos aliviar la crisis económica que nos afecta desde hace varios meses”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Confirman juicio para "Cale" Galaverna