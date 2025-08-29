TSJE cancela licitación para comprar máquinas de votación

Luego de haber defendido constantemente la compra de máquinas de votación para las elecciones, ahora el TSJE decidió cancelar la licitación para el efecto.

La resolución 759/2025 es la que establece la “cancelación de la licitación pública internacional para la adquisición de máquinas de votación electrónicas para la justicia electoral en cumplimiento de la ley 6318/19″.

Solamente hace dos días, la mayoría cartista y sus aliados en la Cámara de Senadores aprobaron una declaración en la que manifiesta su respaldo a la Justicia Electoral, pero al mismo tiempo, recomendaba cancelar la compra de máquinas de votación, algo que finalmente ocurrió.

El oficialismo alegó su recomendación en torno supuestas polémicas que podrían afectar la credibilidad de la institución y de los próximos comicios.

Advertencia del TSJE

Uno de los ministros del TSJE, Jaime Bestard, había mencionado que un nuevo llamado dejaría al país sin tiempo para implementar cambios antes de las elecciones municipales, previstas a corto plazo.

“Si tenemos que hacer una nueva licitación para arrendamiento, no llegamos a las municipales. Vamos a arrancar de cero y vamos a quedar mal parados”, declaró.

Por su parte, el senador Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Senadores, respondió que “estaría mal” que la empresa Itti, vinculada al presidente de la República, Santiago Peña, ingrese a la licitación de las máquinas de votación.

Asimismo, el opositor Rafael Filizzola sostuvo que cancelar la compra de máquinas de votación presenta una idea totalmente de “contramano” por parte del oficialismo.

