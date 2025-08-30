Grupo “Levanta escuelas” llega a 48 instituciones formativas: este fin de semana trabaja en Villarrica

Tres instituciones formativas de la ciudad de Villarrica, en el departamento de Guairá, son beneficiadas con la reparación este fin de semana. El grupo “Levanta escuelas” cuenta con el apoyo de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la zona.

Maximiliano Seiferheld, uno de los líderes del grupo, señala que con estas tres instituciones completan 48 en reforma.

“Cada día más cerca de septiembre, cuando vamos a dejar un mensaje claro al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la prioridad que debería significar para el Gobierno la inversión en educación pública de calidad, más estabilidad y capacitación para los docentes, en infraestructura digna para todas las escuelas y colegios del país”, manifestó.

Comenta que los trayectos para llegar a las escuelas son intransitables, además de estar muy alejada, por lo que los estudiantes y docentes deben caminar varios kilómetros.

“Levanta escuelas” realizó trabajos de reforma en instituciones de gran parte del país, con el apoyo privado de personas y empresas que aportan tiempo y elementos necesarios para realizar las labores.

En su mayoría, son jóvenes los voluntarios que dedican el fin de semana a la noble labor.

Instituciones que son reparadas este fin de semana