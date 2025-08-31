Empresario y familiares van a juicio por presunto perjuicio a acreedores

El juez Penal de Garantías de Santa Rita (Alto Paraná) Bernardo Silva Vera admitió las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y la querella adhesiva, y ordenó la apertura de juicio oral para Vilmar Wilkon, Fabiano Wilkon Batistti, Wilkon Batistti, Elcio Roberto Da Silva y Milena Wilkon Piersante, por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa y conducta indebida en situaciones de crisis.

De acuerdo con el Auto Interlocutorio N° 579 el magistrado resolvió rechazar los incidentes de nulidad absoluta de actuaciones, sobreseimiento definitivo de los acusados, sobreseimiento provisional y la excepción de cuestión de incompetencia; que fueron planteados por las defensas de los encausados durante la audiencia preliminar llevada a cabo el pasado 8 de agosto.

Según las acusaciones presentadas por el fiscal de Ciudad del Este Osvaldo Zaracho; y el querellante adhesivo “Agrofertil S.A”, representado por los abogados Marco Fernández, Arturo Daniel y Rodrigo Yódice; la presente causa inició con la convocatoria de acreedores realizada por la firma “Agroindustrial Tres Fronteras S.A”, mediante Auto Interlocutorio N° 327 de fecha 21 de diciembre de 2019 dictada por el juzgado en lo Civil y Comercial de Alto Paraná.

Posterior a dicha admisión de la convocatoria de acreedores, específicamente entre diciembre de 2020 y octubre de 2024, el señor Vilmar Wilkon, en su carácter de presidente de “Agroindustrial Tres Fronteras S.A”, procedió a la transferencia de la gran mayoría de los inmuebles denunciados como patrimonio activo en el proceso de convocatoria de acreedores.

Entorno familiar, beneficiado con transferencias

Los inmuebles fueron transferidos a los ciudadanos Fabiano Wilkon Batisti, Elcio Roberto Da Silva y Milen Wilkon Persante, quienes son personas de su entorno familiar y personal, produciendo de esta forma una disminución en su capacidad de pago en relación a sus acreedores, entre ellas la empresa Agrofertil S.A, según resaltan las acusaciones de fiscalía y la querella.

Agregan que mediante informe remitido por la Dirección General de los Registros Públicos, se detectó que a nombre de la empresa “Agroindustrial Tres Fronteras S.A” actualmente figuran solamente dos inmuebles; sin embargo las propiedades denunciadas como parte del patrimonio activo de la empresa, al momento de obtener la admisión de su convocatoria de acreedores, se realizó la unificación de varias fincas a través de una mensura inscripta con posterioridad.

“Otra circunstancia que se resalta del análisis de las informaciones a más del informe remitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, sobre el reporte trimestral remitido por la Escribana Pública María Teresa Rodríguez, es el valor de las transferencias, que resulta por debajo del valor asignado en el inventario de bienes inmuebles que consta en las compulsas del expediente judicial “Agroindustrial Tres Fronteras S.A S/ convocatoria de acreedores”, resalta parte de la acusación.

Ocultaron activos en perjuicio de acreedores

Las acusaciones del Ministerio Público y la querella adhesiva puntualizan que, además de disminuirse intencionalmente y con conocimiento el patrimonio del deudor convocatoria, los actos de transferencias fueron simulaciones para remover y ocultar dichos bienes inicialmente declarados como activos de la convocatoria.

Dichas maniobras fueron realizadas con el propósito y la directa finalidad de proceder al vaciamiento del patrimonio de “Agroindustrial Tres Fronteras S.A” y con ello incidir en su capacidad de pago, afectando el derecho económico y patrimonial de sus acreedores en especial de la empresa denunciante “Agrofertil S.A”, conforme a la regla establecida en el Código Civil, que prescribe que el patrimonio del deudor es garantía común para los acreedores.

Al elevar la presente causa a juicio oral y público, el juzgado de Garantías resolvió mantener las medidas alternativas a la prisión para los acusados Vilmar Wilkon, Fabiano Wilkon Batistti, Wilkon Batistti, Elcio Roberto Da Silva y Milena Wilkon Piersante.