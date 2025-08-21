Segundo juicio para Dany Durand por presunta estafa a través de Mocipar

El juez de Garantías Mirko Valinotti admitió la acusación presentada por la fiscal Patricia Sánchez resolvió que los exdirectivos de Mocipar Dany Édgar Xavier Durand Espínola y Fernando Román Fernández, afronten juicio oral y público por presunta estafa que ocasionó un perjuicio de G. 11.660.000 a una clienta de la firma Mocipar.

El magistrado rechazó los incidentes de planteados por las defensas; consistentes en la nulidad de la acusación y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar de la presente causa penal; así como una excepción de falta de acción por cosa juzgada que también fue planteada con el argumento que la porción del hecho señalado por la Fiscalía ya fue presentada en otro proceso que finalizó con el sobreseimiento de los encausados.

Lea más: Caso Mocipar: Fiscalía pide juicio para Dany Durand por presunto esquema de estafa

Por otro lado, en atención a lo solicitado por la agente del Ministerio Público, Valinotti dictó el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar Diana Teresita Britos de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Luz Marina González de Durand y María Patricia Espínola Durand.

La hipótesis fiscal señala que la señora Carmen Celeste Coronel Caballero abonó a la firma Mocipar Propiedades SA, desde julio de 2011 hasta octubre de 2018, la suma de G. 11.660.000 sin que la misma haya sido beneficiada con ninguno de los bienes muebles o inmuebles, como le habían prometido al momento de suscribirse al programa “Departamento Fácil”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Acusación por esquema de estafa con Mocipar

La acusación fiscal contra Dany Durand y Fernando Román Fernández, que presentó la fiscal Patricia Sánchez, detalla que en el mes de julio de 2011 Carmen Celeste Coronel Caballero suscribió en Asunción un contrato denominado “Departamento Fácil”, con Fernando Román Fernández, representante de la firma Mocipar Propiedades SA.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caso Mocipar: Recusación traba preliminar de Dany Durand en proceso por supuesta estafa

En el mencionado contrato se estipuló la formación de un grupo de 5.000 adherentes, quienes debían realizar anticipos a cuenta de la compra de una casa de Mocipar Propiedades SA. Además, se estableció una promoción especial por la cual se adjudicarían por sorteos, kits de electrodomésticos, muebles, departamentos y automóviles.

“De esta forma la Sra. Carmen Celeste Coronel Caballero pagó sesenta cuotas de G. 155.000 por el lapso de cinco años, totalizando la suma de G. 9.300.000 y, al no haber resultado adjudicada con ninguno de los bienes muebles o inmuebles, firmó un documento de “Rescisión de Contrato y Reconocimiento” por el cual se rescindía el contrato denominado “Departamento Lambaré” y se reconocía la suma abonada para ser aplicada a un nuevo contrato denominado Dúplex Nacional”, resalta parte de la acusación.

La fiscalía agrega que en el mes de agosto de 2016 Coronel Caballero firmó otro contrato, por el cual siguió abonando cuotas hasta el 14 de diciembre de 2017, fecha en que volvió a firmar un nuevo documento de rescisión, en el cual se dejaba constancia que, de forma libre y voluntaria se rescindía el documento firmado el 26 de agosto de 2016 y se reconocía la suma de G. 2.360.000 para posteriormente ser aplicado a un tercer contrato por el cual también abonó cuotas, siendo la última de ellas en octubre de 2018.

Lea más: Juicio a Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar, a cargo de Tribunal Especializado