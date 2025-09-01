Nacionales

Ratifican acusación contra Durand y otros exdirectivos de Mocipar, por supuesta estafa

El Ministerio Público y la querella ratificaron sus acusaciones contra el exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola y otros exdirectivos de Mocipar, por el supuesto esquema de estafa que afectó a 31 clientes de la firma. Tanto la fiscalía como las víctimas que sufrieron un perjuicio de G. 665 millones, entre 2006 y 2020; piden que el caso vaya a juicio.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 12:56
Dany Durand (con camisa celeste) y los abogados defensores, en la audiencia preliminar ante la jueza Alicia Pedrozo.
Dany Durand (con camisa celeste) y los abogados defensores, en la audiencia preliminar ante la jueza Alicia Pedrozo.Gentileza

Ante la jueza de Garantías Alicia Pedrozo inició hoy la audiencia preliminar para los ex directivos de Mocipar, el exdiputado colorado Dany Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Britos Ocampo de Román, Favio Britos Ocampos y María Espínola Durand; acusados de supuesta estafa y asociación criminal.

Lea más: Nueva acusación contra Dany Durand y otros directivos de Mocipar

Tanto los fiscales Hernán Galeano, Julio Ortiz, Domínica Zayas y Silvio Alegre, como la querella adhesiva, representada por los abogados Gessy Ruiz Díaz y Secundino Méndez, se ratificaron en su acusación y solicitan a la magistrada que eleve a juicio la presente causa.

Por su parte las defensas plantearon incidentes de prescripción, excepción de falta de acción, nulidad de la acusación y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de los ex directivos de Mocipar.

Jueza de Garantías Alicia Pedrozo.
Abg. Alicia Pedrozo Berni, jueza de Garantías N° 2 de la Capital, a cargo de la causa.

Esta es la tercera acusación contra Durand y los demás exdirectivos de Mocipar: En la primera causa la Cámara de Apelaciones confirmó el mes pasado que el juicio oral estará a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos; mientras que en la segunda la causa, el pasado 21 de agosto el juez de Garantías Mirko Valinotti admitió la acusación y elevó a juicio oral y público el proceso por presunta estafa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Juicio a Dany Durand y otros exdirectivos de Mocipar, a cargo de Tribunal Especializado

Perjuicio a clientes de Mocipar por G. 665 millones

Esta causa causa, que ahora va a juicio oral, se inició con la denuncia presentada por 31 clientes del Grupo Mocipar, quienes señalaron que entre el 2006 e inicios del 2020 fueron víctimas del esquema de estafa que arrancó con el ofrecimiento para la adquisición de bienes como vehículos, inmuebles y electrodomésticos, a precios accesibles, en el programa “Domingo en Familia”, que era transmitido por televisión y estaba a cargo del propio Dany Durand.

Según la acusación los representantes de Mocipar se comprometieron a la entrega de vehículos en perfecto estado, viviendas o construcción de las mismas y a suministrar electrodomésticos, sin embargo, luego de haber pagado durante años las cuotas y haber cumplido con lo establecido por los directivos de la empresa, los clientes no recibieron nada como contraprestación.

Fiscales encargados de la acusación contra los exdirectivos de Mocipar.
Fiscales encargados de la acusación contra los exdirectivos de Mocipar.

El perjuicio patrimonial que sufrieron las 31 víctimas del esquema de estafa presuntamente implementado por la firma Mocipar, es de G. 665.004.000, de acuerdo con los informes remitidos por la Sindicatura de Quiebras a la Fiscalía.

Lea más: Segundo juicio para Dany Durand por presunta estafa a través de Mocipar

Al respecto la acusación resalta los representantes de Mocipar, ahora acusados, no tenían la capacidad económica para cumplir con los compromisos asumidos, por no disponer de la cantidad de bienes comprometidos con los clientes, circunstancia que según los fiscales de la causa, se acredita con la gran cantidad de casos ingresados ante la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.

La audiencia preliminar continuará este martes 2 de setiembre, a las 8:00, con la contestación del Ministerio Público y la querella sobre los incidentes planteados por las defensas de los acusados.

Enlace copiado