San José de los Arroyos: cosechan más de 30 kilos de mandioca por planta en huertas familiares

Las enormes raíces fueron cultivadas por los primos Pastor Ferreira y Gualberto Ferreira, quienes trabajan juntos en sus fincas para aprovechar al máximo la tierra fértil de la zona. Consiguieron hasta 30 kilos por cada planta.

Las mandiocas comunes se cosechan con un máximo de 8 kilos por planta. Sin embargo, la variedad Kano Hovy puede triplicar ese peso, convirtiéndose en un verdadero atractivo para la producción familiar.

Los agricultores destacaron que la producción de mandioca en pequeñas huertas puede ser altamente productiva si se combina esfuerzo, dedicación y conservación del suelo. Estos resultados se convierten en un ejemplo de que la autosustentabilidad es posible incluso en espacios limitados.

Lea más: Histórico: cosechan mandioca de 63 kilos en Encarnación

Pastor Ferreira manifestó que este tipo de mandioca Kano Hovy se puede producir en un espacio reducido y que no requiere mucho esfuerzo. Indicó que todos pueden cultivarla en una huerta familiar y que sirve para el autoconsumo. Señaló que la tierra en Paraguay es muy fértil y que uno puede ser autosustentable tanto en el fondo de su casa como en zonas rurales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Producción de mandioca genera buen ingreso a productores

Por su parte, el productor Gualberto Ferreira indicó que con una azada hace el agujero en la tierra y realiza la siembra. Una vez que la planta empieza a crecer, se debe cuidar periódicamente para que las malezas no invadan la zona de cultivo ni roben la fertilidad de la tierra. Posteriormente, después de unos tres a cuatro años, la mandioca ya está lista para su cosecha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agricultores instaron a las personas a buscar mecanismos de producción en sus predios y a ser autosustentables con productos frescos, sanos y de primera calidad.