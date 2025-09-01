TSJE “mapea” las sedes del Registro Civil para que actualices tus datos antes de las elecciones

Los ciudadanos pueden ubicar en un mapa interactivo las sedes del Registro Electoral o Centro Cívico más cercano para actualizar sus datos, anunciaron este lunes desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Instan a ubicar el Registro Electoral o Centro Cívico más cercano y realizar su inscripción o actualización de datos al Registro Cívico Permanente (RCP), con miras a las Elecciones Municipales del 2026.

El mapa se encuentra en la página web del TSJE.

Las inscripciones y actualizaciones de datos se pueden realizar de martes a domingo, incluso feriados desde las 7:00. Los ciudadanos tienen tiempo hasta el 30 de diciembre de 2025.

También se encuentra disponible el link de consulta rcp.tsje.gov.py, ingresando número de cédula de identidad y fecha de nacimiento.

Este trámite es fundamental para votar el día de las elecciones de intendentes y miembros de Juntas Municipales a realizarse el domingo 4 de octubre de 2026.