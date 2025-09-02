Las zonas donde se prevén cortes programados de ANDE este miércoles

El tercer día de septiembre tendrá unos cortes programados por parte de la ANDE en la región metropolitana y por esto se insta a tomar “medidas preventivas” en la zona afectada.
Específicamente son tres las “zonas” afectadas:
- Zona 01: sobre Cerro Porteño entre Avda. Próceres de Mayo, Lomas Valentinas y Tte. Alcorta. Barrio Tte. Silvio Pettirossi – Asunción. De 09:00 a 18:00, para un cambio de conductor en media tensión a Línea desnuda a Protegida.
- Zona 02: Sobre Calle s/n y Camino a Costa Fleitas. Barrio Costa Fleitas – Capiatá, de 08:30 a 18:30 por un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Zona 03: Del Maestro desde Ruta D027 hasta Calle sin Nombre. Barrio San Blas – Itá, de 08:00 a 18:00 por un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.
Para todos los casos, la ANDE reitera que se deben considerar en todo momento a la línea como energizada por motivos de seguridad.
“Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada”, aseguran.
Lea más: “Privilegios” en una ley es inadmisible y peligroso, advierte Ferreira sobre el proyecto del superministerio