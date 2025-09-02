Nacionales

Las zonas donde se prevén cortes programados de ANDE este miércoles

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que este miércoles realizará una serie de cortes programados en la Región Metropolitana. ¿Dónde específicamente? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color
02 de septiembre de 2025 - 19:00
Imagen ilustrativa: un trabajador de la ANDE en una columna. Archivo, ABC Color

El tercer día de septiembre tendrá unos cortes programados por parte de la ANDE en la región metropolitana y por esto se insta a tomar “medidas preventivas” en la zona afectada.

Específicamente son tres las “zonas” afectadas:

  • Zona 01: sobre Cerro Porteño entre Avda. Próceres de Mayo, Lomas Valentinas y Tte. Alcorta. Barrio Tte. Silvio Pettirossi – Asunción. De 09:00 a 18:00, para un cambio de conductor en media tensión a Línea desnuda a Protegida.

  • Zona 02: Sobre Calle s/n y Camino a Costa Fleitas. Barrio Costa Fleitas – Capiatá, de 08:30 a 18:30 por un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

  • Zona 03: Del Maestro desde Ruta D027 hasta Calle sin Nombre. Barrio San Blas – Itá, de 08:00 a 18:00 por un cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida.

Para todos los casos, la ANDE reitera que se deben considerar en todo momento a la línea como energizada por motivos de seguridad.

“Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada”, aseguran.

