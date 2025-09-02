Ayolas: plantean crear un mercado municipal para fortalecer la economía local

El edil Luis Vera manifestó que, una vez más, a través de una minuta, volvió a solicitar al intendente Carlos Duarte (ANR) la construcción del mercado municipal de Ayolas. El pedido fue presentado por primera vez en 2017. En varias ocasiones parecía que el proyecto avanzaría, pero siempre quedaba en el camino sin saberse cuáles serían las razones.

Asimismo, mencionó que el mercado es el lugar donde se realiza la transacción económica entre el productor y el consumidor, evitando en muchas ocasiones al intermediario. Es por ello que es importante contar con un local de consumo de productos frutihortícolas de emprendedores. De alguna forma, eso traerá beneficios a la producción y también generará empleo, que tanto hace falta en la comunidad.

Además, dijo que la insistencia se produce después de que viera en el portal de Contrataciones Públicas que, en la comunidad de Loma Plata, del departamento de Boquerón, hoy se abrían los sobres para la construcción de un mercado municipal. Este distrito es similar a la comunidad ayolense, con aproximadamente 20.000 habitantes; la población se dedica a la agricultura familiar y al comercio. Es por ello que construirán un mercado.

“Es algo que se tendría que copiar en Ayolas e invertir en eso, ya que se cuenta con productores de diferentes rubros y necesitan un lugar donde comercializar su producción directamente al consumidor final. Ojalá que en esta ocasión se pueda tener una respuesta favorable de parte del Ejecutivo y se construya el mercado”, explicó.

Al mismo tiempo, dijo que, si hay voluntad política, se puede incluir en el presupuesto de 2026; incluso se puede hacer un contrato plurianual y financiarlo con recursos de royalties.

