Piden incluir a concejales en causas contra “Nenecho” por desvío de fondos

De las cinco denuncias penales presentadas ante la Fiscalía por el interventor de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, la única causa por la que hasta el momento se abrió una investigación es la de supuesta venta de cargos. Las otras denuncias son por presunta alteración de sistemas informáticos, falsificación de planos y cajas paralelas.

Además de estas denuncias, “Nenecho” está imputado por la causa conocida como “detergentes de oro” y por el desvío de G. 500.000 millones de los bonos G8.

En la causa que investiga la presunta mafia de compra de cargos en el municipio, Enrique Wagener, de la organización “Defendamos Asunción”, se presentó hoy ante la fiscala Verónica Valdez para declarar y presentar pruebas que vincularían a funcionarios que ingresaron bajo este esquema y que afectó a al menos 30 víctimas.

“Estas personas se van a acercar, a presentar sus pruebas y también sus declaraciones en donde van a demostrar de que este abogado (Guillermo Enciso) era el intermediario con funcionarios. Van a contar quiénes eran los funcionarios, quiénes eran las personas que ingresaron de esta forma y esperamos que después aparezca este abogado y él también declare con quiénes estaba conectado dentro de la institución” indicó.

La denuncia de esta causa se presentó con recibos, pagarés y audios en los que se mencionan nombres de altos funcionarios municipales, incluyendo al exintendente Rodríguez, el exjefe de gabinete Nelson Mora y al presidente de la Junta Municipal.

Bonos G8: piden investigar a concejales

El fiscal Luis Piñánez investiga la causa de desvío de los G. 500.000 millones de los bonos G8 que debían utilizarse para obras y fueron destinados a gastos corrientes a través de la cuenta única, la cual fue calificada de ilegal por el interventor Carlos Pereira.

El intendente actual, Luis Bello, quien asumió al ser electo entre sus pares tras la renuncia de “Nenecho” el mismo día que el interventor presentó su informe final a la Cámara de Diputados, lo que evitó que sea destituido, dio a conocer que la propia Junta Municipal emitió una ordenanza por la que elimina la cuenta única.

Sin embargo, para Enrique Wagener, este acto no saca la responsabilidad de los 14 concejales, quienes aprobaron la habilitación de la cuenta única en el pasado y el balance de “Nenecho” ya con el desvío de los fondos de los bonos.

“Sobre la denuncia contra de los concejales que aprobaron el balance del desvío de fondos de los bonos G8, se pudo constatar también de que ya hay un avance en la investigación y estábamos viendo que hoy el actual intendente Luis Bello, por lo visto tiene poca memoria, porque con el codo está borrando lo que escribió con la mano”, sostuvo.

Pidió que el fiscal convoque a los concejales a declarar en esta causa, como también al intendente Bello.