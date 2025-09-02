Retoman mesa de diálogo para evitar huelga de choferes

Esta tarde se reanudó la mesa tripartita entre el Viceministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo y representantes de los choferes, con el objetivo de destrabar la huelga anunciada para los días 3 y 4 de setiembre, por parte de los choferes del transporte público.

Los choferes aplicarían esta medida para exigir la suspensión del estudio del proyecto de reforma del sistema en el Congreso.

Este espacio de diálogo, liderado por el viceministro de Trabajo, César Segovia, culminó ayer con un principio de acuerdo entre las partes, lo que supone que la medida de fuerza podría ser levantada en las próximas horas.

La Cámara de Senadores tiene previsto tratar este miércoles el proyecto en medio de fuertes críticas de gremios de trabajadores, usuarios y de organizaciones ciudadanas.

