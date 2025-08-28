Crimen de uruguaya: Policía explica por qué detuvieron a indígena como sospechoso

El caso del hallazgo del cuerpo de la uruguaya Karina Ximena Arismendi, que se investiga como presunto homicidio, tuvo un giro ayer, tras la detención de un indígena, quien dice llamarse Óscar Aquino.

El indígena de 23 años surge como el tercer sospechoso, luego de la detención de la expareja y del padre del hijo de la mujer tras el hallazgo del cuerpo de la mujer en un edificio abandonado del microcentro de Asunción, el sábado pasado. La Policía presume que el joven de pueblos originarios sería el autor material del brutal asesinato.

El subjefe de la Comisaría 1ª de Asunción, subcomisario Diego Carrillo, informó que el indígena había sido llamado inicialmente en calidad de testigo, pero terminó recluido tras incurrir en contradicciones durante su declaración.

“Primeramente, estuvo en carácter de testigo, luego cayó en contradicciones, por lo tanto, el Ministerio Público ya determinó su detención. Ya se encuentra recluido y va a estar siendo convocado nuevamente en compañía del otro segundo aprehendido a efectos de dar la declaración correspondiente”, explicó.

La clave: imágenes de circuito cerrado

La Policía considera como elemento clave en la investigación las imágenes de circuito cerrado recogidas. Carrillo indicó que de las tres personas vinculadas hasta ahora con el hecho, únicamente el joven indígena aparece en los registros audiovisuales.

Comentó que se trata de grabaciones tomadas 48 horas antes del sábado, cuando fue hallado el cuerpo de la mujer.

El subcomisario resaltó que, aunque este tercer detenido queda por el momento como el principal sospechoso, la Policía no descarta la participación de los otros dos aprehendidos ni de otras personas.

“Queda analizar las imágenes de circuito cerrado restantes para estar determinando quién sería el principal sospechoso entre los tres. Está todavía en manos del Ministerio Público que está haciendo la determinación al caso”, sostuvo.