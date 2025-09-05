MEC: docentes que pasaron examen no quieren volver a rendir, tras anulación de concurso

Postulantes del último concurso público de oposición, organizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el 20 de agosto y anulado posteriormente, por graves evidencias de fraude, insisten en validar las pruebas en los casos en los cuales aprobaron la prueba y no cuenten con denuncias por irregularidades.

Un grupo de docentes en eta situación, protestó el miércoles, por segunda vez, frente al local de la cartera educativa en Asunción, pidiendo al ministro de Educación, Luis Ramírez, que reconsidere la decisión de anular por completo el concurso en los departamentos de San Pedro (sur), Canindeyú, Guairá y Cordillera.

La medida tomada por el MEC, se dio luego de recibir reclamos, muchos de los cuales constan en actas, de presunto fraude, por ejemplo, a través del uso del teléfono celular en la aplicación de las pruebas.

“Nosotros consideramos injusta esta medida porque nos preparamos, estudiamos, invertimos recursos para ir al lugar del examen y nos meten a todos en la misma bolsa, pero no todos cometimos fraude”, apuntó el profesor Carlos Benítez.

No descartan más protestas, esta semana

Los educadores indicaron que volverían a protestar frente al MEC esta semana, aunque no confirmaron una fecha precisa, para que tengan en cuenta sus notas durante el último examen.

El MEC anunció que las pruebas en Paraguarí y en Misiones, tomadas también el 20 de agosto, seguirán con el proceso de revisión y serán considerados para el Banco de Datos de Educadores Elegibles (BDEE), debido a que en estos sitios no se hallaron irregularidades ni evidencias o denuncias de fraude.

Además, el tercer operativo se realizará el 17 de setiembre en San Pedro (norte), Concepción, Caazapá, Caaguazú y Amambay.

Para los postulantes de los cuatro departamentos con examen anulado, el MEC anunció un retest que se realizaría en una fecha a confirmar, en el mes de diciembre.