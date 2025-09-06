Expo Norte: ganaderos exigen más seguridad y recuerdan a Edelio y a Denis

Este fin de semana, se inauguró la edición XXXIV Edición de la Expo Norte. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Concepción, Gustavo Ruiz, habló de las necesidades de su departamento y el sector ganadero.

Por un lado, pidió priorizar acciones que conduzcan a una ganadería justa, segura y competitiva. Destacó que Paraguay tiene todo lo necesario para ser líder en producción cárnica, como tierra fértil y productores comprometidos.

Sin embargo, hizo énfasis en que se necesitan políticas públicas que equilibren el poder en la cadena, que protejan al productor y garanticen que la participación de todos los sectores en el camino hacia la modernización.

“No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Es hora de construir una ganadería paraguaya que sea justa en sus precios, segura en sus campos y competitiva en sus mercados”, manifestó.

Señaló además que la Expo Norte obliga además a tener una mirada crítica hacia el interior del país. “Demandamos políticas públicas que promuevan superar la pobreza instalada en el Primer Departamento, que den respuesta a tantas carencias en educación y salud, al retraso en asegurar la conectividad vial y, entre otros déficits estructurales, a la falta de seguridad que todavía tiene de rehenes a Edelio Morínigo y Óscar Denis”, manifestó.

Instó a elegir a intendentes honestos y comprometidos

Así también, manifestó que este año inicia el tiempo político que conduce a las elecciones municipales.

“El gobierno de vecinos es la primera instancia de concepto de democracia, debe ser una escuela de institucionalidad, transparencia y formación cívica. Alentamos a los concepcioneros a ejercer su derecho a elegir a ciudadanos provos, honestos, comprometidos con la formalidad y la legalidad y una clara visión de desarrollo”, instó.

En otro momento, pese a la crítica relacionada con la inseguridad, agradeció a las fuerzas militares (CODI y FTC) por permitirles trabajar en sus campos. Concepción es el departamento más afectado por el grupo terrorista autodenominado EPP.