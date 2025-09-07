Nacionales

Promeseros bailan y hacen “vito”de dinero en Guarambaré 

GUARAMBARÉ. Como todos los años, la víspera de la fiesta de la Natividad de María, protectora espiritual de esta localidad, es toda una fiesta. La avenida principal Tte. Nicasio Insaurralde se tiñó de multicolores con un gran desfile de galoperas. Al mediodía, los promeseros cumplieron con el tradicional vito de dinero desde una tarima, instalada frente al templo local. También hubo un karu guasu. La misa central será mañana a las 09:00 y estará a cargo del obispo de San Lorenzo.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz
07 de septiembre de 2025 - 17:01
Las galoperas coparon la avenida principal de Guarambaré y ofrendaron sus bailes a la protectora de la ciudad, Natividad de María.
La ciudad de Guarambaré, departamento Central, vivió esta mañana la tradicional fiesta de la víspera de la protectora espiritual, Natividad de María, con el desfile de galoperas sobre la avenida Tte. Nicasio Insaurralde.

La referida arteria se llenó de brillo y bullicio con las presentaciones de las diferentes delegaciones, tanto de Guarambaré como de las localidades vecinas.

Ya a las 11:45 se rezó el ángelus y luego puntualmente a las 12:00 se explosionaron petardos y con eso se inició el rito del vito de dinero, desde una tarima, ubicada frente al templo local.

El desfile de galopas contó con la participación de una multitud.
Una decena de promeseros cumplieron con esta tradición, y pese a que solo niños menores de 12 años participaron de este evento, algunos tuvieron que ser auxiliados por la policía, debido a que recibieron golpes durante la lucha de atrapar algunos billetes.

Promeseros de la Natividad de María cumplieron con el rito del vito de dinero desde una tarima, instalada frente al templo local.
Esta es una tradición familiar y que identifica a la localidad de Guarambaré, es por ello que no debe terminar nunca”, expresó una de las promeseras, Jacqueline Benítez, quien aseguró que hará el vito hasta el último año de su vida.

Combatientes de la guerra del Chaco iniciaron el vito

Según comentó el intendente municipal, el ingeniero Óscar Cabrera (ANR-HC), el vito de dinero realizaron los combatientes de la Guerra del Chaco (1932-1935) que lograron regresar con vida.

Este peculiar rito se hacía desde el campanario del templo, pero hace tres años que el párroco local, presbítero, Marcos Wilk, pidió suspender porque ya representaba un peligro para los participantes, especialmente niños, que salían muy golpeados.

En dos ocasiones la policía tuvo que intervenir durante el vito y así rescatar a dos menores lastimados.
El vito de dinero se remonta después de la Guerra del Chaco; según se comenta, los soldados que regresaron vivos iniciaron esto en agradecimiento a la protectora espiritual, la Natividad de María”, expresó el jefe comunal.

El titular comunal auguró que los lugareños vivan bajo el marco del respeto, la armonía, y que unidos se pueda construir una ciudad mejor. “Pido a la Virgen por la unidad, la concordia y la solidaridad entre todos los guarambareños”, expresó.

Karu guasu con 2.200 platos

Más de 2.200 platos fueron distribuidos en la ciudad de Guarambaré, durante el tradicional karu gausu.
Algunos promeseros realizaron el tradicional karu guasu, y este año se prepararon más de 2.200 platos para repartir a los más humildes, que llegaron hasta el templo y las diferentes capillas de la ciudad.

El párroco valoró el esfuerzo mancomunado para realizar la tallarinada para más de dos mil personas e instó a vivir este año de jubileo con mucho amor y solidaridad, en especial con los más desprotegidos.

La gente se retira con su plato de tallarín. La fila llegó a cubrir más de una cuadra.
“En este año de la esperanza es importante dejarse iluminar por Jesús, y más hoy en este mundo de tantos conflictos y confusiones de toda índole que nos toca vivir”, expresó el sacerdote.

Misa y procesión mañana

La misa central en honor de la protectora espiritual será mañana a las 09:00. Estará a cargo de monseñor Joaquín Robledo.
Mañana a las 09:00 se realiza la misa central en honor de la protectora espiritual, que estará a cargo del obispo de la diócesis de San Lorenzo, monseñor Joaquín Robledo, y luego la procesión de la sagrada imagen por las calles de la ciudad.

