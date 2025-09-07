Cae presunto colaborador en feminicidio de Antonia Salinas

El horrendo crimen ocurrió en la madrugada del viernes 5 de septiembre en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, y desde entonces las autoridades despliegan un intenso operativo para buscar capturar al prófugo del feminicio de Antonia Salinas.

La investigación dio un avance significativo con la captura de Abel Fernández Vargas. Según las evidencias manejadas por el agente fiscal a cargo del caso, Fernández habría mantenido contacto con Dávalos Arteta para alertarlo sobre los movimientos de la Policía y la Fiscalía, facilitándole así apoyo logístico para planificar su fuga.

Durante el allanamiento en el que fue aprehendido, se le incautó un teléfono celular que será sometido a peritaje forense. Los datos hallados en el dispositivo son cruciales, ya que demostrarían su complicidad y proporcionarían pistas sobre el paradero del principal sospechoso.

Operativo extendido de búsqueda

Hasta el momento, se han allanado más de siete viviendas en la zona de Lima, en su mayoría pertenecientes a familiares del feminicida buscado. Las autoridades trabajan con la presunción de que, después de cometer el hecho, Dávalos se refugió en esa zona con ayuda de su círculo cercano.

El operativo no se limita a los allanamientos; también incluye minuciosos controles de personas y vehículos en la búsqueda del sospechoso, de quien se cree que aún se encuentra en el área utilizando otro número telefónico.

La ciudadanía exige justicia en caso Antonia Salinas

Ante la conmoción que genera este caso, la ciudadanía convocó a una movilización para este lunes con el fin de exigir justicia por el feminicidio de Antonia y para presionar por la rápida captura del presunto autor.

Las autoridades continúan con las investigaciones y han reiterado su compromiso de agotar todos los esfuerzos para dar con el paradero de Derlis Adilson Dávalos Arteta.