Manifestantes exigen justicia por feminicidio en medio de escándalo por video de fiscal e intendenta

La protesta, convocada espontáneamente por vecinos y organizaciones sociales, se desarrolló en un clima de profunda consternación. Los manifestantes destacaron la paradoja de que el fiscal Benítez, visto en el video animando una fiesta, haya sido quien semanas atrás liberó a Derlis Adilson Dávalos Arteta, hoy principal sospechoso del feminicidio y prófugo de la justicia.

Mientras la comunidad se moviliza, la investigación avanza. El fiscal a cargo del caso, José Godoy, confirmó que se han realizado más de siete allanamientos y se detuvo a dos presuntos colaboradores que habrían ayudado a Dávalos a mantenerse oculto. En los procedimientos se incautaron celulares y un vehículo.

Las pesquisas indican que el buscado se encontraría escondido en zonas boscosas del departamento y que estaría armado, por lo que se considera peligroso. La investigación establece que, tras una discusión, Dávalos habría asesinado con arma blanca a su pareja, Antonia Salinas, para luego darse a la fuga. La víctima deja huérfana a una hija de 9 años.

El escándalo que avergüenza a la ciudadanía

El video que exacerbó los ánimos fue ampliamente difundido en redes sociales. Las imágenes, presumiblemente grabadas el 30 de julio durante una celebración por el Día de la Amistad, muestran al fiscal Benítez y a la intendenta Trubger cantando y bailando al son de la “polca colorada”, aparentemente en medio de tragos y desde un escenario. La intendenta busca la reelección en los próximos comicios.

Ante la grave contradicción ética y el escándalo mayúsculo, ambos funcionarios se negaron a responder a las consultas periodísticas para explicar su conducta, lo que ha aumentado la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.