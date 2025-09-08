Senadora analiza denunciar a fiscal que liberó a sospechoso del asesinato de Antonia

La senadora Esperanza Martínez señaló que analiza impulsar una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra fiscal Juan Daniel Benítez, quien liberó a Derlis Adilson Dávalos Arteta, principal sospechoso del feminicidio de Antonia Salinas Espinoza (28), crimen que ocurrió días atrás en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.

Además, para agravar la situación, el fiscal aparece en video bailando y cantando la polca “Colorado” en una fiesta, lo que aumentó la indignación.

“Nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo la subordinación del poder judicial a los sectores políticos y a los sectores económicos", indicó la legisladora.

A continuación expresó: “El caso de este señor produce mucha indignación, mucha rabia. En primer lugar, no debe hacer política partidaria. En segundo lugar, que haga eso en una comunidad cercana donde hubo un caso tan conmovedor, como el asesinato de esta mujer, parece que se burla de nosotros”.

“Si este tipo de cosa no enmendamos y si continúa la impunidad del propio Poder Judicial, muy poca credibilidad institucional vamos a tener como país. El Poder Judicial se está deteriorando cada vez más”, remarcó.

Ante la consulta sobre realizar la denuncia ante el JEM, la senadora indicó que hablará sobre eso en mesa directiva. “Ya hemos tenido otros casos donde el propio senado ha impulsado un pedido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”.

“Este país vive de la impunidad. Los poderosos hacen lo que quieren. Se va a cantar, bailar y pone en las redes sociales porque sabe que nada va a pasar y que él puede hacer lo que quiera. Este tipo de mensajes desde el Poder Judicial son tremendos para la credibilidad de país”, finalizó.