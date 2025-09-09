Concejal critica protección al padre de Hernán Rivas en Diputados

El mes pasado el ministro del Interior, Enrique Riera, luego de 14 meses de tener “congelado” el pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, cuyo intendente es Hernán Ysidro Rivas, padre del cuestionado senador cartista Hernán David Rivas, remitió finalmente la nota a la Cámara de Diputados solicitando el acuerdo constitucional, sin embargo, hoy fue aplazado por 90 días el tratamiento de los pedidos de intervención.

El concejal indica que tenían la sospecha de que se iba a “blanquear” a los municipios colorado-cartistas con denuncias de corrupción y hoy lamentan el aplazamiento por parte de la Cámara Baja a los tratamientos de pedidos de intervención.

Lamentó lo ocurrido con la Municipalidad de Ciudad del Este, cuyo caso fue tratado a “tambor batiente”, mientras que no se tuvo en cuenta el de su ciudad, donde asegura que las pruebas son contundentes.

“Es una lástima realmente, pero nosotros estamos firmes aquí desde Tomás Romero Pereira de Itapúa para poder luchar un poco y seguir reclamando lo que corresponde a nuestro pueblo”, manifestó.

Calificó el hecho de “blanqueo” y responsabilizó a todos los diputados que hoy votaron para que esto se apruebe.

“A un intendente que nosotros estamos denunciando por hechos de corrupción, se le da luz verde para que siga desviando fondos. Eso, luz verde se le dio”, enfatizó.

Agregó que con esto se le da una “superprotección” al intendente para “seguir con la misma gestión”.

“En estos cuatro años, son unos G. 20.000 millones anuales de presupuesto de nuestro municipio es lo malversado. Para nosotros es muchísimo. Para el distrito con 40.000 habitantes, con ese presupuesto de G. 80.000 millones se hubiera hecho ya infinidad de cosas, pero lastimosamente el distrito está en retroceso”, lamentó.

También dijo que no le tienen miedo a las elecciones, porque ahora la ciudadanía “sabe votar”.

“Esto le hace enojar a la gente, pero estamos nosotros aquí para que podamos seguir luchando y apelamos a la justicia”, insistió.