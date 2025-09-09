Ex abogada de RGD recusa a jueces para trabar juicio por denuncia falsa

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Sonia Villalba Idoyaga e integrado por Laura Ocampos Fernández y Fabián Weisensee Iafeei fue recusado por la Abg. Emma González Ramos, ex defensora del usurero Ramón González Daher, por supuesta falta de objetividad y de imparcialidad en la programación del juicio oral que debe afrontar la letrada, para el sábado 27 de setiembre, a las 9:00.

Al respecto, la defensa cuestiona la programación del juicio para un día sábado, sin argumentación alguna, teniendo en cuenta que se trata de un día inhábil judicialmente. “Para mí resulta un indicativo de una posible influencia o contacto inusual del Abg. Federico Campos López Moreira con el juzgado”, resalta parte del escrito de recusación.

Lea más: Fijan fecha para juicio oral a abogada de RGD por denuncias falsas

Como fundamentación del cuestionamiento la Abg. Emma González Ramos hace mención a la publicación de ABC con el título “Víctimas de usura de RGD celebran fijación de juicio a exdefensora del usurero”, señalando que en el material se hace mención que Campos López Moreira “consiguió que el juzgamiento inicie este mismo mes”.

“La publicación del diario ABC Color presenta no solo ante mí, sino ante toda la opinión pública, de qué manera un abogado con acceso al juzgado puede “conseguir” que la audiencia de juicio oral y público pueda realizarse “dentro del mes” y en fecha inhábil (sábado), lo cual a mi entender, configura la causal de recusación invocada al generar una duda razonable sobre la imparcialidad del juzgador”, alega González Ramos para solicitar el apartamiento de los jueces.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Juicio a ex defensora de RGD fue postergado

En principio el Tribunal de Sentencia fijó para este jueves 11 de setiembre el juicio oral y público a la abogada Emma González Ramos; sin embargo, por recarga de trabajo, el propio colegiado resolvió la postergación del inicio del juzgamiento para el sábado 27 de setiembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Abogada que promovió 155 denuncias para cobrar cheques de RGD va a juicio

La presencia del Abg. Federico Campos López Moreira, uno de los querellantes en la presente causa, se debió a la presunta intención de reprogramar el juicio oral recién para el 2026. Según un video publicado por el propio letrado, el mismo fue hasta la secretaría del juzgado a cargo de la presidenta del tribunal Sonia Villalba Idoyaga, y cuestionó la posible postergación de juzgamiento.

Luego de la presencia del letrado en la secretaría del juzgado, y ante los cuestionamientos por la supuesta intención de llevar a cabo el juicio oral recién el año que viene, el Tribunal de Sentencia dictó una providencia reprogramando el inicio del juicio oral para el último sábado de este mes.

Acusación por 155 denuncias contra víctimas de RGD

La acusación fiscal detalla que la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que condenó a Ramón González Daher a 15 años de cárcel y su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años de prisión; comunicó vía oficio N° 144 que se dictó la SD N° 515 y se resolvió disponer la remisión de los antecedentes a la Fiscalía de las siguientes personas: Delcia Karjallo de González, Emma González Ramos y Federico Del Puerto.

Lea más: Fiscalía investiga a cómplices y encubridores del exdirigente deportivo Ramón González Daher

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta) detallaron en la acusación un total de 155 causas abiertas en contra de las víctimas del esquema de usura del clan González Daher, denunciadas falsamente por supuesta estafa y apropiación.

“Cada una de las causas fueron patrocinadas por la abogada Emma González que en resumidas cuentas versaban sobre operaciones mercantiles y/o comerciales sin ningún tipo de detalle que el señor Ramón González Daher realizaba con los denunciados”, resalta parte del requerimiento conclusivo del Ministerio Público.

González Ramos habría impulsado las denuncias ante la fiscalía, en contra de las personas que aparecían como denunciadas, al solo efecto de obtener por este medio el cobro de sumas de dinero provenientes de préstamos que concedió el usurero luqueño Ramón González Daher, señala parte del escrito acusatorio.

Lea más: Abogada de RGD, con libertad ambulatoria en causa por denuncia falsa