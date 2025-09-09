MOPC promete colaborar con el rescate de camionero en el río

Tras el pedido de auxilio de los familiares de Rubén Cubilla (27), la ministra de Obras, Claudia Centurión, confirmó a ABC Color que enviarán asistencia para los trabajos de rescate. El joven cayó el pasado domingo al río Paraguay desde el Puente Nanawa, dentro de un camión cargado de casi 50 toneladas de soja.

La ministra señaló que el MOPC dispone de una grúa de 30 toneladas y están preparando los cabos necesarios para ir a la ubicación exacta. Señaló que están coordinando los trabajos con los buzos de la Armada para poder levantar el camión.

Los familiares ayer estaban pidiendo auxilio para la contratación de un costoso buque especializado en rescate de objetos pesados. Dijeron que se sentían abandonados por parte de las autoridades.

Al respecto, el fiscal Joel Cazal aseguró que desde el primer día en el que se reportó el hecho tomaron intervención. Manifestó que la caída fue comunicada antes de las 15:00 del domingo, pero no se tenía certeza porque no hay un testigo del momento de la caída, solo evidencias en el puente dañado y reportes de pescadores que escucharon el ruido.

El fiscal afirmó que él se trasladó al sitio y ya no había siquiera rastros de un vehículo caído, pues estaba completamente hundido. Recién a la mañana siguiente confirmaron la desaparición de un camión, con el testimonio de otros camioneros que reportaron que un colega no llegó a un punto de encuentro y la geolocalización lo ubicaba en este puente.

Posteriormente, cerca de la noche, los buzos de la Armada confirmaron la ubicación exacta, a 12 metros de profundidad.

Prefectura coordina rescate

El fiscal aseguró que la Prefectura está trabajando para poder conseguir los recursos materiales necesarios para un rescate de esta envergadura. El camión había caído de frente, se requiere de un buque grúa y actualmente no hay ninguno en la zona.

Destacó que la Prefectura también inició las gestiones y van a trasladar una dragadora, en busca del rescate del cuerpo del camionero.

Fiscalía investiga causa del accidente

El fiscal Cazal resaltó que ya hicieron todas las pericias iniciales con Criminalística y tomaron muestras, con el objetivo de determinar la causa del percance. Aseguró que todavía no se puede determinar si existe un factor humano, si el conductor se quedó dormido, o si el mal estado del puente incidió en el choque.

“A 100 metros de la caída, hay una parte muy deteriorada y es muy peligroso. Hicimos el relevamiento de los datos con Criminalística”, manifestó