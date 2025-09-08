Puente Nanawa: concejal denuncia años de ninguneo pese a pedidos de refacción

El concejal municipal de Concepción Eliseo Guggiari Doria (PLRA) cuestionó la falta de respuestas del Estado respecto a la refacción del puente Nanawa, donde el domingo un camión de gran porte cayó al río Paraguay. Según explicó, el pedido de reparación se arrastra desde al menos 3 años.

“Estamos luchando desde hace tres años y reclamando la reparación del puente, pero fuimos ninguneados. Es una pena porque en Concepción tenemos el ‘privilegio’ de tener intendente y gobernador colorados, y aun así no nos hacen caso”, sostuvo en comunicación con ABC 730 AM.

Este puente en cuestión está en un avanzado deterioro. Las juntas de dilatación están desgastadas, y dejan peligrosas aberturas en la ruta. También las barandas de seguridad muestran daños por accidentes previos.

Además, recordó que la última reiteración formal del pedido de reparación se realizó hace menos de un mes, sin resultado. “Cada vez que vino la ministra se le pidió, se pidió al gobernador, al intendente. Esta es la consecuencia de la inacción”, lamentó.

Concejal dice que ninguneo es un “castigo” a Concepción

Guggiari cree que Concepción está condenada a ser castigada. “Acá hay mayoría liberal y sentimos que el ninguneo es un castigo porque somos olvidados en el sistema del Estado”, expresó.

También denunció que la tan mencionada “presencia del Estado en el norte” es solo discurso. “Uno recorre desde Vallemí hasta la capital departamental y lo único que hace es esquivar baches. La gente se accidenta y no se hace gran cosa”, cuestionó.

El concejal recordó que el Gobierno ya prometió obras como la costanera, el tratamiento de aguas residuales y asfaltado hacia Vallemí y Pozo Colorado. “Ya no confiamos en las promesas. Tal vez, después de lo que pasó, se pongan las pilas y reparen el puente. El Nanawa está en pésimo estado: no es mentira ni exageración”, remató.