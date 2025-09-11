Nacionales

Sumario contra militares del CODI por tomar cerveza con uniformes

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, confirmó que los miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) que fueron fotografiados y denunciados públicamente por Juan A. Martens tomando cerveza en una estación de servicio estando uniformados y armados, fueron sumariados y cesados en su comisionamiento.

11 de septiembre de 2025 - 18:56
Miembros del CODI tomando cerveza con uniformes y armas en una estación de servicio de Canindeyú.
Juan A. Martens, abogado especializado en criminología, compartió este jueves una foto de cuatro personas tomando cervezas en una estación de servicio, de las cuales, dos estaban con sus uniformes y armas reglamentarias que pertenecerían al CODI.

“Con chopp de Múnich y armas en la cintura. El dron en la otra mesa. Miembros de la FTC en Canindeyú, a plena luz del día, en un surtidor. Sosa y la jefa de pelotón, Giménez. Imagen que aumenta el descrédito y fortalece denuncia de abusos. Ya hubo reclamos que actúan Ka’ure…(sic)”, escribió el abogado en su cuenta de la red social X.

Ante la consulta sobre el hecho, el ministro de defensa, Óscar González, respondió a nuestra redacción que ya identificaron y aplicaron medidas a los miembros que aparecen en la foto.

“Ya fueron cesados de sus comisionamientos y a partir de mañana van a ser sometidos a una prevención sumaría. Falta en contra de la disciplina militar. Expectativa de pena es de 90 días de arresto disciplinario”, indicó.

Juan A Martens denunció a militares tomando con el uniforme y armas puestos.
Militares tomando cerveza

La falta correspondería a una cuestión administrativa, ya que la justicia militar interviene ante los casos de hechos punibles cometidos por militares, no así ante la falta en contra de la disciplina militar.

El reglamento militar prohíbe taxativamente que los miembros de las fuerzas armadas estén ingiriendo bebidas alcohólicas estando uniformados o armados. En caso de que estén tomando con el uniforme, el castigo es de hasta 30 días de arresto disciplinario, y en caso de que estén armados, se extiende hasta 90 días.

El ministro expresó que van a ser implacables con todas las faltas en contra de la disciplina del personal militar dentro y fuera de los cuarteles.

