El Codi y la Senad destruyen pista clandestina en Villa Ygatimí

El Comando de Operaciones de Defensa Interna se encuentra realizando un operativo en conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, vigilando la Finca Cancha de Gallo, la cual ya fue intervenida en varias ocasiones.

“Estamos en un operativo en curso con el apoyo de la Senad, en el sector de Nueva Durango, distrito de Curuguaty. La Senad está realizando vigilancia a una pista clandestina de 800 metros, perteneciente a una Finca que ya fuera allanada en el 2015″, comentó el General Abel Acuña, Comandante del Codi.

Seguidamente, Acuña manifestó que la Senad solicitó el apoyo del Codi para este allanamiento, atendiendo que dentro de la propiedad se tiene una zona de cultivo de marihuana con campamentos varios, ubicado cerca del río Jejuí.

Lea más: Por segunda vez, hallan cultivo de marihuana en una estancia

“El propietario del lugar es un ciudadano brasileño de nombre Joaquín Fernandes Martins y la estancia se llama Cacha de Gallo, la cual ya fue intervenida en ocasiones anteriores. Serían unas 200 hectáreas, aproximadamente”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para finalizar, el Comandante del Codi reconoció que a lo largo del país existen una 30 a 40 pistas clandestinas.