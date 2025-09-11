Villarrica: Intendente pide nuevo préstamo para pago de salarios y ediles reclaman informe sobre deudas anteriores

Con el argumento de garantizar los sueldos de octubre y noviembre, además del aguinaldo de fin de año, el intendente Magín Benítez (PLRA) presentó el lunes 8 de setiembre ante la Junta Municipal de Villarrica un pedido de autorización para asumir un préstamo de G. 2.100 millones. La propuesta debe ser tratada en plenaria, en medio de cuestionamientos por la falta de informes financieros, pese a los reiterados reclamos de los concejales, tanto colorados como liberales.

Los propios funcionarios municipales denunciaron atrasos en el pago de sus haberes, pese a que señalan que la Municipalidad registra importantes ingresos diarios. El salario de julio recién fue abonado el 28 de agosto y, hasta la fecha, no han cobrado el correspondiente a agosto, según confirmaron varios trabajadores de la institución.

No es la primera vez que la Municipalidad recurre a créditos para salarios. En octubre del año pasado, la Junta autorizó un préstamo de G. 2.000 millones, y ahora el intendente solicita un monto 5 % superior.

A esto se suman el crédito de G. 3.000 millones para obras complementarias en el teatro municipal y otro préstamo de G. 3.900 millones contraído en la gestión de Gustavo Navarro (ANR), que originalmente debía destinarse a la terminal de ómnibus, pero terminó siendo utilizado para salarios. Este último debió ser refinanciado en varias ocasiones.

La falta de transparencia sobre el estado de estos compromisos financieros es el principal reclamo de los concejales, quienes insisten en que el jefe comunal rinda cuentas antes de asumir nuevas deudas que comprometen las finanzas municipales.

En la sesión ordinaria de la semana pasada, la propia bancada liberal promovió un nuevo pedido de informes sobre los créditos vigentes, con sus facilidades de pago, refinanciaciones, atrasos y cumplimiento de cronogramas. La minuta, presentada por el concejal Blas “Pochi” Garcete (PLRA) y secundada por Alfredo Toledo (ANR), fue aprobada por unanimidad.

En la sesión más reciente, ya con la solicitud del préstamo, los ediles reiteraron los pedidos de informes y agregaron nuevos puntos, también aprobados de forma unánime. Uno de los planteamientos más concretos fue el del concejal Wilfrido Portillo (ANR), quien solicitó un cuadro comparativo entre los ingresos y pagos de enero a agosto de 2024 y del mismo período de 2025.

Intentamos hablar con el intendente Magín Benítez sobre los cuestionamientos sobre la supuesta falta de transparencia, pero hasta el momento no dio declaraciones al respecto.