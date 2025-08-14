Villarrica: Intendente refuta argumentos de gobernador y denuncia maniobra política para manejar fondos del Teatro Municipal

El intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), desmintió los argumentos del gobernador de Guairá, César Luis Sosa (ANR-HC), quien justificó la intención de transferir a la Gobernación los US$ 312.000 provenientes de la cooperación taiwanesa, destinados a culminar la restauración del Teatro Municipal.

El jefe municipal aseguró que los argumentos esgrimidos por Sosa no tienen sustento y que la supuesta inhabilitación del municipio para recibir fondos carece de respaldo legal.

Según el gobernador, la Contraloría General de la República (CGR) habría inhabilitado al municipio para recibir el desembolso por un balance rechazado correspondiente al ejercicio fiscal 2024, actualmente bajo auditoría. Sin embargo, Benítez aclaró que la rendición de cuentas fue finalmente aprobada, luego de que el veto del intendente al rechazo inicial de la Junta Municipal quedara firme por falta de votos para ratificarlo.

Lea más: Pretenden desviar dólares de Taiwán para teatro de Villarrica a gobernador

El intendente admitió una reciente auditoría, pero insistió en que se trata de un procedimiento común en municipios y gobernaciones, mas no existe una suspensión vigente a las transferencias de fondos para ser ejecutados por el municipio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Benítez también cuestionó que se intente transferir los fondos a la Gobernación, pese a que esta no tiene relación contractual con la empresa adjudicada para la obra, MES Trading & Service. Explicó que el contrato se estableció con una duración de 12 meses -plazo estimado inicialmente-, pero la misma cláusula permite extenderlo con prórrogas automáticas hasta la culminación de la obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro punto de fricción es el motivo real que demoró la llegada del último desembolso de Taiwán. Sosa acusó a Benítez de ser responsable del atraso por una denuncia “sin pruebas” de supuesta malversación durante la administración de Alejandro Aguilera (ANR-HC), actual diputado y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El Gobernador aseguró que la misma denuncia fue desestimada.

Lea más: Villarrica se quedaría sin su teatro municipal

No obstante, el intendente recordó que en 2021 denunció que alrededor de G. 300 millones destinados al teatro fueron usados para pagar salarios y gastos corrientes, lo que generó la desconfianza del donante y el retraso de tres años en la transferencia. Aseveró que no tiene información oficial sobre la supuesta desestimación, y que por el contrario, esta denuncia fue cajoneada.

Benítez añadió que el contrato con la empresa constructora requerirá una revisión y reprogramación para ajustar costos y verificar la capacidad operativa actual. Mientras tanto, el municipio ya cuenta con el dinero para una adenda prevista de G. 1.500 millones.

“¡Teatro ya!”, clamaron artistas

Anoche, artistas locales se congregaron frente al Teatro Municipal con pancartas y cánticos de “¡Teatro ya!”.

Bailarines, cantantes, actores y poetas guaireños ofrecieron números artísticos como forma de protesta, exigiendo la continuidad de las obras. El colectivo pidió a las autoridades nacionales que permitan culminar con la refacción y remodelación del emblemático teatro para que las nuevas generaciones también puedan conocer el lugar que vió nacer a grandes exponentes del arte nacional.

Lea más: Reanudan obras de restauración del teatro municipal de Villarrica

Al momento de los discursos, varios exponentes rechazaron la transferencia de fondos a la Gobernación, argumentando que la Municipalidad, como iniciadora del proyecto, debe concluirlo.