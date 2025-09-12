Comunidad educativa de Santaní habilita cocina comedor del programa Hambre Cero

La inversión de la obra alcanzó la suma de Gs. 185.290.610, y la construcción estuvo a cargo de la empresa unipersonal J.E.M. Construcciones, de Magno Darío Benítez Vera. Aparte de la infraestructura habilitada, hay tres obras en proceso de edificación dentro de este municipio, según informaron desde la Municipalidad.

Los miembros de esta casa de estudios beneficiada con la habilitación de la importante infraestructura edilicia manifestaron su satisfacción por la entrega oficial de la obra a la comisión de la ACE, expresando que, en estos momentos, ya está siendo utilizado el local para preparar los alimentos y como comedor de los alumnos.

En ese contexto, la directora de la institución, profesora Nelly Zalazar, mencionó que toda la comunidad escolar sabe que contar con este espacio físico es fundamental para mejorar el servicio que ofrece el programa Hambre Cero, atendiendo a que, desde el inicio de su implementación, los encargados de preparar los alimentos estaban trabajando en una sala improvisada, preparada por los padres de familia.

Lea más: San Estanislao. padres de una escuela construyen cocina para el programa Hambre Cero

También recalcó que son 194 los alumnos que reciben el beneficio del programa Hambre Cero, correspondientes desde el Prejardín hasta el 9º grado de los turnos mañana y tarde.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Realmente estamos muy contentos por la inauguración de nuestra cocina comedor por parte de la Municipalidad de Santaní, porque, mediante esto, nuestros niños van a tener un lugar adecuado para almorzar sin ningún tipo de inconvenientes y con todas las comodidades necesarias, por lo que nos sentimos completamente satisfechos de ser una de las primeras casas de estudios que inaugura su propia cocina comedor”, enfatizó la educadora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Evaluación del presidente de la ACE

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Diomedes Monges, manifestó que, como representante de la comunidad educativa, califica como un logro sumamente positivo para toda la población en general, cuyos hijos realizan sus estudios académicos en esta institución.

Lea más: Piden rubros y aulas en una escuela rural de San Estanislao

En lo que concierne a las otras obras en etapa de construcción, el ejecutivo de la comuna, Agustín Ovando (ANR), oficialista, anunció que la Municipalidad tiene proyectada la edificación de varias cocinas con comedor dentro del distrito, que se irán habilitando de a poco en lo que resta de este año.