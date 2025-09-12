Fiscalía debe investigar de oficio caso audios de “Yamy Nal” y “Chaqueñito”, dice Cecilia Pérez

“El Ministerio Público está obligado a abrir una investigación de oficio”, dijo la abogada Cecilia Pérez sobre los audios filtrados que revelarían compra de votos y negociados en el Congreso y que involucra a los senadores colorados cartistas Norma Aquino, más conocida como “Yamy Nal”, y Javier Vera, alias “Chaqueñito”.

“Aquí la importancia es el contenido en las grabaciones y corroborar, o no, que esas grabaciones sean reflejo de lo que está sucediendo en la realidad. Esos audios provienen de autoridades que toman decisiones en el Congreso. Y aquí, si esto se comprueba, aunque sea uno solo de esos, hay delitos de acción penal pública”, explicó.

Respecto a que los cartistas indican que se trataría de audios creados con inteligencia artificial (IA), dijo que ese no es el punto de análisis, aunque, será una materia de discusión que deberá ser formal en el marco de un proceso penal.

Esto significa que se deberá realizar una pericia formalmente estructurada, conforme las reglas procesales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Será un elemento de prueba determinante para ver si esto es, o no es, un punto de discusión, de la validez o no, pero el contenido es la noticia crímenes”, especificó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Los pedidos que habrían hecho Yamy Nal y Chaqueñito para Itaipú

Investigación a “Yamy Nal” y “Chaqueñito”

Para la profesional, el Ministerio Público ya debería haber conformado un equipo de fiscales que se ocupe de las grabaciones e iniciar una investigación.

“Claramente ya está tarde el Ministerio Público, porque la filtración de los audios se dio el día de ayer, desde ayer esto está circulando”, comentó.

Se refirió al artículo 18 del Código Procesal Penal que expone que si se tiene indicios de comisión de hechos punibles de acción penal pública, el Ministerio Público está obligado a abrir una investigación de oficio.

“Entonces, este es el momento en el cual debería estar comunicando, porque bien que cuando le interesa hace procedimientos rimbombantes, debería estar ya comunicando la apertura de la investigación y quiénes van a ser los fiscales que lleven adelante esta investigación. También eso va a marcar la línea de la verdadera voluntad de la Fiscalía. De qué tipo de fiscales pone a investigar, porque si le va a poner al Nestor Coronel no más, entonces ya sabemos hacia dónde va la investigación”, sentenció.

El audio filtrado

En audios que se dieron a conocer, se escucha a quienes presuntamente serían Javier Vera, alias Chaqueñito, y Norma Aquino, más conocida como Yamy Nal, ambos senadores que ingresaron por el Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas, pero que apenas asumieron se pasaron a filas de Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La conversación que se escucha gira en torno a negociaciones de cargos y de alquiler de vehículos con Itaipú, además de que quien sería Chaqueñito afirma que sus votos valen US$ 20.000.

También hablan de un supuesto negociado con una donación de Taiwán para el mantenimiento del edificio del Congreso Nacional y la adquisición de ascensores para la Cámara de Senadores.