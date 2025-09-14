Partidos opositores en Villarrica conforman alianza de cara a las municipales de 2026

En Villarrica, capital de Guairá, representantes de siete partidos de oposición y organizaciones sociales anunciaron la conformación de una alianza electoral para las elecciones municipales previstas en 2026.

La iniciativa fue presentada bajo el nombre de “Alianza Villarrica Mbarete”, y reúne a sectores que históricamente participaron de manera separada en los comicios locales.

Los partidos que integran la coalición son: el Partido Patria Querida (PPQ), Partido Revolucionario Febrerista, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Partido Democrático Progresista (PDP), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Cruzada Nacional y Yo Creo, además de agrupaciones sociales independientes.

El acuerdo establece que las fuerzas políticas acompañarán a un solo candidato a la intendencia. En ese marco, el nombre del actual intendente Magín Benítez (PLRA), fue mencionado como la figura con mayor consenso inicial.

No obstante, Benítez deberá participar de las internas liberales, donde competirá con el concejal departamental Guillermo Alderete, hijo del exintendente de Villarrica en dos periodos, Federico Alderete.

Los partidos firmantes acordaron que apoyarán al ganador de esas internas para mantener la unidad del bloque opositor.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la construcción de una lista común para la Junta Municipal, con representación de todas las agrupaciones que integran la alianza.

De acuerdo con los organizadores, la intención es elaborar una propuesta programática que incorpore temas vinculados a la gestión municipal, como la transparencia administrativa, el desarrollo económico local y la mejora de los servicios básicos.

La conformación de la Alianza Villarrica Mbarete constituye un hecho relevante para el escenario político local, dado que en elecciones anteriores la oposición solía participar de manera fragmentada, favoreciendo a la ANR en los resultados finales.

El presidente del Comité del PLRA en Villarrica, Guido Girala, agregó que el entendimiento fue posible tras varias rondas de conversaciones y que el acuerdo contempla mecanismos para resolver eventuales diferencias internas.