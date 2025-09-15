Llamativas adjudicaciones a empresas del transporte asesoradas por Agustín Encina

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) cambió de mando en agosto del 2023, cuando Juan Agustín María Encina Pérez fue nombrado director en reemplazo de Pablo Seitz. “Hoy empieza una nueva era en suministros y compras públicas“, había expresado Encina durante su discurso de bienvenida, resaltando además la Ley N° 7021/22 “De Suministros y Contrataciones Públicas”, promulgada un año antes.

Como nuevo director, Encina aseguró que pondría énfasis en brindar mayor transparencia a todos los procesos licitatorios, además de optimizar los recursos públicos.

Sin embargo, antes de asumir como director de Contrataciones Públicas, Encina ocupó el cargo de viceministro del Poder Ejecutivo en el Viceministerio de Transporte Público, desde marzo del 2014 hasta septiembre del 2018, según se puede leer en su DD.JJ de octubre del 2022. Posteriormente, se desempeño como asesor de diversas empresas del transporte público a partir de marzo del 2022 hasta agosto del 2023, cuando inicia labores en la DNCP, según consta en su declaración recepcionada en octubre del 2023.

Llamativas adjudicaciones a empresas asesoradas por Encina

Llamativamente, dos de las primeras empresas que asesoró Encina en aquel entonces, Automotores Guaraní S.A y, Bene S.A, fueron adjudicadas para el servicio Búho. El proceso licitatorio para el transporte nocturno en el área metropolitana de Asunción, fue convocado por el Viceministerio de Transporte, donde Encina fue viceministro por cuatro años.

La empresa recientemente adjudicada para la nueva ruta nocturna “Búho 3”, que cubre Asunción - Ñemby, es Automotores Guaraní SRL, mientras que la primera ruta, “Búho 1”, que cubre Asunción - San Lorenzo, está a cargo de la empresa Grupo Bene, unidad de negocios del Grupo Condor.

En total, siete firmas presentaron en junio último sus propuestas para cubrir el último itinerario habilitado para el transporte nocturno de Asunción a Ñemby: Vanguardia S.A.C.I., Ciudad de Luque S.R.L, TTL S.A, Magno S.A, San Isidro S.R.L, Mariscal López S.R.L. y Automotores Guaraní S.R.L, siendo adjudicada esta última empresa.

Otro dato llamativo es que ninguna de las firmas adjudicadas a la fecha, Automotores Guaraní S.A y Bene S.A, aparecen en el portal de Contrataciones Públicas como proveedores del Estado. Otras empresas del transporte que habían sido asesoras por Encina, como De la Conquista S.A y Ciudad de Villeta S.A, sí aparecen como proveedores en la DNCP.

Nenecho le pagó G. 8.000 millones

Siendo asesor de la Cámara de Senadores, Agustín Encina declaró en 2022 que Empo S.A le debía G. 1.400 millones. En 2023, sin embargo, a pedido de la firma, el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), le pagó G. 8.655 millones. Este monto no fue declarado en efectivo en su DD.JJ, cuando asumió como director de Contrataciones Públicas, en octubre de ese mismo año.

ABC buscó contactar con Encina, pero este no atendió las llamadas realizadas a su número telefónico con terminación 904.