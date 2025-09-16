Organizan Cena Show para restaurar el histórico campanario de la Catedral de Villarrica.

En la Catedral de Villarrica se realizó el lanzamiento oficial de la Cena Show Solidaria, una actividad destinada a reunir recursos para la refacción del campanario del templo, considerado un emblema religioso, cultural y patrimonial de la capital del Guairá.

La iniciativa es impulsada por el Consejo Económico de la Parroquia Espíritu Santo, con el acompañamiento de voluntarios y grupos de la comunidad, que buscan dar respuesta al avanzado deterioro que presenta la estructura interna del campanario. El evento está previsto para el sábado 8 de noviembre, a las 20:00, en un local aún por definirse.

El campanario, parte central del paisaje urbano de Villarrica, requiere trabajos especializados de conservación, según explicaron los organizadores. La restauración completa fue estimada en unos G. 160 millones, de acuerdo con los informes técnicos de los arquitectos responsables.

Lea más: Villarrica celebrará la primavera con corso de las flores y festival artístico

La Cena Show Solidaria contará con la participación de reconocidos artistas locales y nacionales, entre ellos The Merry Makers, Grupo Generación, Andariega Band y Cumbia Mix, que ofrecerán un repertorio musical variado para los asistentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con Aníbal Cardozo, miembro de la comisión organizadora, la expectativa es convocar a unas 1.200 personas para esa noche. “Queremos recaudar lo más posible porque el costo de la refacción del campanario es muy alto. Probablemente no logremos cubrir todo en un solo evento, pero lo recaudado será de gran ayuda”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Artistas y directores teatrales piden que se reinicie la refacción del Teatro Municipal de Villarrica

Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 100.000, mientras que en el día del evento el precio será de G. 120.000; ya incluyendo el costo de la cena. Se trata de un sistema con reserva de lugares, y pueden se encuentran disponibles en la secretaría de la Catedral.

Cardozo señaló además que la comisión se encuentra trabajando con instituciones de la ciudad. “Estamos en tratativas con una cooperativa para que nos cedan un local con espacio amplio, adecuado para la magnitud de esta actividad”, puntualizó.