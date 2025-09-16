San Lorenzo: universitarios levantan la voz y salen hoy a la calle en contra de la corrupción

Los sucesivos hechos de supuesta corrupción que salpican al gobierno de Santiago Peña, colorado cartista, movilizan a los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA emitieron ayer un duro comunicado en contra del sistema político que gobierna el país y consideran que se trata de un atentado contra la democracia.

En el referido comunicado repudian varios hechos acaecidos en los últimos días, como el audio filtrado que involucra a los senadores, Norma Aquino (Yamy Nal) y Javier Vera, alias chaqueñito.

También resaltan los hechos de corrupción en la Municipalidad de Asunción, durante la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, colorado cartista. Igualmente, repudian al presidente argentino, Javier Milei, por los recortes realizados a las universidades, aprovechando su presencia en el país.

Los estudiantes exigen a la Fiscalía que inicie una investigación seria contra estos hechos y castigar a los responsables y que ya no impere la impunidad para los políticos que ocupan cargos de relevancia.

Igualmente, a la Secretaria Nacional de la Juventud que se retracte en legitimar a figuras que representan el retroceso y que acompañe las reivindicaciones históricas, en educación pública digna, salud universal y transporte accesible.

Convocan a movilización para extirpar el cáncer de la corrupción

Los estudiantes, que se mantienen en asamblea permanente, convocan a una medida de protesta contra el sistema político, que, según consideran, es corrupto y atenta contra la democracia.

Los estudiantes alegan que solo con la unidad y elevando la voz se podrá extirpar el cáncer de la corrupción que se encuentra enquistado en el poder.

“Estamos hartos del sistema político corrupto que gobierna el país, traicionando la confianza ciudadana y atentando contra la democracia”, dijo uno de los estudiantes.

Los alumnos convocan para las 17:00 de hoy, martes, frente a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para elevar la voz de protesta contra las autoridades del Gobierno nacional.

“Hoy, la patria nos necesita más que nunca. Es hora de unirnos y exigir cambios profundos en nuestro sistema político y social, porque la corrupción y la impunidad han permeado las instituciones, y ya es momento de tomar acciones”, alegan los universitarios.

Aclararon que la movilización es contra la corrupción y el abuso de poder y promover la democratización y la transparencia en el ejercicio del poder.