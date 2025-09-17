Indignación por presunto caso de abuso sexual en escuela de Itapúa

Un grave hecho puso en alerta a la comunidad educativa de una escuela rural de la ciudad de Itapúa Poty, cuyos padres de familia y encargados determinaron no enviar a los niños a la institución hasta que se resuelva el apartamiento de la encargada de despacho.

Según los afectados, la institución no ofreció garantías para proteger a un niño de 8 años, que habría sido abusado sistemáticamente por otros niños de entre 11 y 12 años en el baño de la escuela.

Por su parte, la Dirección Departamental de Educación de Itapúa, del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), intervino en el lugar para mediar la situación y relevar informes que permitan determinar los alcances administrativos.

La asesora jurídica, abogada Liz Barboza, indicó que la encargada de despacho, así como las docentes de los grados involucrados, fueron indagadas por la supervisora de la zona. Entretanto, la responsable de la escuela se expone a la destitución si se comprueba que no existía un plan de monitoreo y detección de posibles casos de transgresión a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la directora, no estaba en conocimiento del hecho hasta que tomó estado público. A pesar de ello, la abogada indicó que analizarán el alcance de la responsabilidad, debido a que se trata de abuso sistemático, entendido como hechos que ocurrieron en más de una ocasión y no se detectaron a tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Reclaman solución a los constantes cortes de energía en una escuela de Encarnación

Investigación penal

El caso fue informado al Ministerio Público luego de que el sistema de salud, a través de una Unidad de Salud Familiar, detectara el posible abuso en un paciente de 8 años. Posteriormente, la inspección forense confirmó la presencia de indicios de abuso sistemático en el menor.

Según declaraciones de la víctima, los repetidos hechos fueron cometidos por tres niños del quinto grado, de 11, 11 y 12 años. Estos ocurrieron en el baño de la escuela en la que cursaban, siendo la última ocasión el lunes 15 de septiembre, por la tarde.

El relato de la víctima refiere que le ofrecían G. 5.000 para llevarlo al baño, sitio en el que lo sujetaban, le tapaban la boca y lo sometían con acceso carnal.

La causa está a cargo del agente fiscal de la Unidad Penal de Edelira, José Luis Casaccia, quien dispuso que la madre de la víctima y los responsables de los presuntos autores se presenten a declarar.

Lea más: Denuncian que absorción de Minas y Energía terminará con privatización de la ANDE

Acciones en consecuencia

El fiscal Casaccia indicó que será necesario ampliar la investigación a los entornos familiares, debido a que las actitudes de los niños presuntos abusadores podrían ser un indicador de que también hayan sido víctimas de abuso.

Tampoco se descarta que la víctima haya sufrido abuso en otro contexto extraescolar. En el hecho investigado, también se analizará la posible responsabilidad de los encargados de la escuela si se comprueba que el abuso sistemático fue cometido dentro de la institución.

Por parte de la Dirección Departamental de Educación, se analizarán alternativas para garantizar el acceso a la educación de los involucrados, entretanto continúa la investigación sobre el supuesto hecho contra el niño.

También buscarán capacitar al plantel docente, así como generar un espacio de contención para los estudiantes de la escuela, que cuenta con 122 matriculados.