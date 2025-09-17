Mafia de los pagarés: CSJ aprueba anteproyecto para suspender embargos

A los efectos de dar una respuesta a miles de víctimas de la “mafia de los pagarés”, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó en la sesión ordinaria de hoy un anteproyecto de ley que autoriza a jueces a levantar embargos decretados contra trabajadores públicos o privados, cuyos expedientes no pueden ser localizados o se encuentran extraviados.

La propuesta será remitida al Congreso para su estudio y aprobación, como una forma de paliar los daños causados a las víctimas de juicios extorsivos y plagados de irregularidades, tal como se detectaron en los casos denunciados.

NOTICIA EN DESARROLLO