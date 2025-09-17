Nacionales

Mafia de los pagarés: CSJ aprueba anteproyecto para suspender embargos

La Corte Suprema de Justicia aprobó la remisión al Congreso de un anteproyecto de ley que autoriza a jueces a levantar embargos decretados contra trabajadores públicos o privados, cuyos expedientes no pueden ser localizados o se encuentran extraviados. Es una iniciativa para frenar el accionar de la mafia de los pagarés.

17 de septiembre de 2025 - 12:05
Sesion de la Corte Suprema de Justicia de hoy, donde se aprobó la remisión de un anteproyecto que busca poner freno a la mafia de los pagarés.
A los efectos de dar una respuesta a miles de víctimas de lamafia de los pagarés, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó en la sesión ordinaria de hoy un anteproyecto de ley que autoriza a jueces a levantar embargos decretados contra trabajadores públicos o privados, cuyos expedientes no pueden ser localizados o se encuentran extraviados.

La propuesta será remitida al Congreso para su estudio y aprobación, como una forma de paliar los daños causados a las víctimas de juicios extorsivos y plagados de irregularidades, tal como se detectaron en los casos denunciados.

